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  4. Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

29.05.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik Benim İşim yarışmasının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, 5. kattaki evin camlarını silerken düştü. Yürekleri ağza getiren Ezildi'nin camın alt tarafındaki çatının üstünü düştüğü öğrenen ekip derin bir nefes aldı. Düştüğü yerden kahkaha atarak kalkan Ezildi ise "Düşenin dostu olmaz" dedi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı temizlik videolarıyla viral olan ve şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Temizlik Benim İşim yarışmasında sunuculuk yapan Kadir Ezildi, talihsiz bir kaza yaşadı.

"DÜŞENİN DOSTU OLMAZMIŞ"

Yarışmacısıyla gittikleri evde temiz yapan Kadir Ezildi, mutfaktaki bir camı silmek için mermerin üzerine çıktı. Dengesini kaybeden genç sunucu bir anda yere çakıldı. Set ekibinin yürekleri ağza gelirken Ezildi, kahkaha atarak yerinden kalktı. O anları gülerek anlatan Kadir Ezildi, "İyiyim iyiyim, altta çatı varmış. 5. kattayız ama ben yine çıktım. Düşenin dostu olmaz diye boşuna dememişler" dedi.

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