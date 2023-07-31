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Kadir Ezildi kamerayı kapattığını sanıp öyle bir küfür etti ki...

31.07.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir Ezildi yarışma sonrasında sunuculuk yapmaya başlamıştı. Titizliği ve komik tavırlarıyla dikkat çeken Ezildi reklam videosu çekerken kamerayı kapatmadığını fark etmedi. Kadir Ezildi takipçilerine ettiği küfürle şoke etti.

Temizlik aşkıyla tanınan Kadir Ezildi ilk olarak TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla ekranlara gelmişti.

Daha sonra ise En Hamarat Benim yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi, aynı zamanda sosyal medyada aktif olarak dikkat çekiyor. Ancak Ezildi son olarak kendisinden hiç beklenmeyecek bir harekete imza attı.

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Kadir Ezildi, diş macunu reklamı yaptıktan sonra kamera kapanmadan "Eşeğin s...ni alırsınız" dediği videoyu paylaşıp hemen sildi. Herkesi şoke eden fenomen daha sonra ise bir açıklama yaptı.

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Ezildi açıklamasında "Çekim yaparken zorlandım menajerime ithafen söyledim hepimiz gün içinde neler neler söylüyoruz, biz de robot değiliz. Marka ile alakası yok. İyi oldu işte size malzeme verdim" dedi.

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