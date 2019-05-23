SPOR

Kadir Has’taki son maçta düdük Fırat Aydınus’ta

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

İstanbul Bölgesi Hakemi Fırat Aydınus, İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına atandı.

Kadir Has’taki son maçta düdük Fırat Aydınus’ta

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 34. haftasında Kayseri’de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu karşılaşmaya İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Fırat Aydınus’u görevlendirdi.

Bu müsabakada Fırat Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Emre Malok olarak belirlendi. Fırat Aydınus, 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2’şer kez maçında görev yaptı. Kayserispor’un Trabzonspor ile Çaykur Rizespor maçlarında düdük çalarken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ise Fenerbahçe ile Antalyaspor maçlarında görev yaptı. Sarı-Kırmızılılar bu 2 maçtan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 beraberlik aldı. 26 Mayıs 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya

Kasyerispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası saat 19.00’da başlayacak. Fırat Aydınus'un bu sezon iki takım yönettiği maçlar şöyle:

İ.M.Kayserispor 2-2 Çaykur Rizespor (Hakem)
Trabzonspor 4-2 İ.M.Kayserispor (Hakem)
İ.M.Kayserispor 2-0 D.G.Sivasspor (VAR)
Fenerbahçe 2-2 B.B.Erzurumspor (Hakem)
Antalyaspor 1-1 B.B.Erzurumspor (Hakem)

Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlarSadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar
Süper Lig'de 5 maçın hakemi açıklandıSüper Lig'de 5 maçın hakemi açıklandı
F.Bahçe'ye G.Saray şoku! GeçildilerF.Bahçe'ye G.Saray şoku! Geçildiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fırat aydınus Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

Ergin Ataman maçta ihraç edildi

Ergin Ataman maçta ihraç edildi

Ergin Ataman'la ilgili flaş karar

Ergin Ataman'la ilgili flaş karar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni lider Galatasaray! Derbide net galibiyet

Yeni lider Galatasaray! Derbide net galibiyet

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

F.Bahçe pes etmedi, Trabzon 90+6'da yıkıldı!

F.Bahçe pes etmedi, Trabzon 90+6'da yıkıldı!

Başakşehir'e evinde büyük şok!

Başakşehir'e evinde büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadir Has’taki son maçta düdük Fırat Aydınus’ta

Kadir Has’taki son maçta düdük Aydınus’ta

Süper Lig'de 5 maçın hakemi açıklandı

Süper Lig'de 5 maçın hakemi açıklandı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin liderlik rekorunu kırdı

F.Bahçe'ye G.Saray şoku! Geçildiler

TFF, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpleri açıkladı!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Ve ligde son hafta programı açıklandı!

Ve ligde son hafta programı açıklandı!

Şampiyonluk maçının PFDK faturası açıklandı!

Şampiyonluk maçının PFDK faturası açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.