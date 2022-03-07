Kadir İnanır’ın ablası Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi. İsmailoğlu, 6 Mart Pazar günü İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca’nın da teyzesi olan İsmailoğlu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kadir İnanır’ın ablası Zinnet İsmailoğlu kimdir? Zinnet İsmailoğlu ölüm sebebi nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.
Zinnet İsmailoğlu, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın ablası, Levent İnanır ile pop müzik şarkıcısı Soner Arıca'nın teyzesidir.
Kadir İnanır ablasının ölüm haberiyle yıkıldı. Zinnet Karaismailoğlu 5 Mart Cumartesi günü yaşamını yitirdi.
Zinnet İsmailoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulunulmazken 6 Mart Pazar günü Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Kadir İnanır ve Levent İnanır’ın katılmaması dikkat çekti.
Öte yandan cenazede Soner Arıca, İsmailoğlu'nun oğulları Kubilay ve Gültekin İsmailoğlu hazır bulundu. İsmailoğlu, Hasdal'daki aile mezarlığına defnedildi.
Kadir İnanır, 1949 doğumlu sinema oyuncusu. Özellikle; Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Med Cezir Manzaraları isimli filmleriyle tanınan ve Türk oyuncusu olmayı başaran İnanır, uzun yıllar sonra ilk kez Türkan Şoray ile Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde rol aldı.
Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da (Bu tarih nüfus cüzdanındaki bilgidir, fakat 1949 yılının ağustos ayı sonunda doğduğu sanılmaktadır.) Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Kalabalık ailesinin son çocuğu olan İnanır, sanki oyunculuk yapmak için doğmuştu. 14 kardeşin en küçüğüdür. Fatsa'daki ilkokul ında da bu yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.
1969 yılında katıldığı bir yarışmada 1.lik ödülü alan ardından çeşitli foto-romanlarda oynayan İnanır, buradan da sinemaya geçiş yaptı. İlk filmi olan "Son Yedi Adım Sonra"da yer aldıktan kısa bir süre sonra, başrollerde oynamaya başladı. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu.
Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yeralan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden biraraya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili, bu filmle de büyük ilgi topladı.
Kadir İnanır hakkında, 2000 yılında Derman Bey dizisinin çekimleri sırasında rol arkadaşı olan Buket Saygı'ya gönderdiği smsler nedeniyle taciz suçlamasıyla dava açıldı. İnanır, smsleri "motivasyon" amaçlı gönderdiğini belirtmesine karşın 2003 yılında sonuçlanan davada "sarkıntılık ve hakaret etmek" suçundan 6 ay hapis cezası verildi, iyi halden dolayı bu ceza 456 milyon 300 bin lira para cezasına çevrilip ertelenmiştir.
Kadir İnanır son olarak, Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, 2005 yapımı Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.
Reklam filmlerinde de oynayan, sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilen ve hiç evlenmeyen Kadir İnanır'ın, kurbağa (göden) koleksiyonu bulunuyor.
Şarkıcı Soner Arıca yeğenidir.
Hüseyin Karabey tarafından 2010 yılında Kadir İnanır'ın 41 yıllık sanat hayatını anlatan belgesel yapıldı.
2011 yılında "Petrol ofisi" reklamlarında oynayan Kadir İnanır 2012 yılında "Ofçay" reklamında oynadı.
Şubat 2012 tarihinde bel fıtığı ameliyatı oldu. Hemen ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir ameliyat daha oldu.
Kadir İnanır, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükücek olan 63 kişilik Akil Adamlar listesine Akdeniz Bölgesinden girmiştir.
Kadir İnanır'ın aldığı ödüller:
1986 - 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü - En İyi Erkek Oyuncu
1973 - 5. Adana Altın Koza Film Şenliği, Utanç - En İyi Erkek Oyuncu
1990 - 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları - En İyi Erkek Oyuncu
Kadir İnanır'ın oynadığı filmler:
2012 - Elveda Katya
2008 - Son Cellat
2005 - Sinema Bir Mucizedir
2003 - Gönderilmemiş Mektuplar
2002 - Kumsaldaki İzler
2001 - Ünye de Fatsa Arası
2000 - Komser Şekspir.
1995 - Aşk Ölümden Soğuktur
1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.
1991 - Umut Hep Vardı
1991 - Aldatacağım.
1990 - Tatar Ramazan
1990 - Sayın Başkan
1990 - Eskici ve Oğulları
1990 - Darbe.
1989 - Med Cezir Manzaraları
1989 - Karılar Koğuşu.
1989 - Film Bitti
1989 - Acılar Paylaşılmaz
1988 - Hüzün Çemberi
1988 - Emanet
1988 - Bir Beyin Oğlu.
1988 - 7 Uyuyanlar
1987 - Yarınsız Adam
1987 - Yaralı Can
1987 - Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç
1987 - Menekşeler Mavidir
1987 - Küçücüğüm
1987 - Katırcılar.
1987 - 72. Koğuş
1986 - Yarın Ağlayacağım
1986 - Sultanoğlu
Umut Sokağı
1986 - Suçumuz İnsan Olmak
1986 - Sevgi Çıkmazı
1986 - Sen Türkülerini Söyle
1986 - Hayat Köprüsü
1986 - Güneşe Köprü.
1986 - Dikenli Yol
1985 - Yılanın Öcü
1985 - Yaz Bitti
1985 - Seyyid
1985 - Ölüm Yolu.
1985 - Ateş Dağlı
1985 - Amansız Yol
1984 - Yabancı
1984 - İmparator.
1984 - Güneş Doğarken
1984 - Bir Yudum Sevgi
1984 - Balayı
1983 - Kurban.
1983 - Bedel
1982 - Yürek Yarası
1982 - Tomruk
1982 - Elveda Dostum.
1982 - Aşkların En Güzeli
1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi.
1981 - Ah Güzel İstanbul
1979 - İsyan.
1979 - İstanbul
1979 - Gazeteci
1979 - Fırat
1979 - Doktor
1978 - Hedef.
1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir
1978 - Düzen
1978 - Derviş Bey
1977 - Tövbekar
1977 - Silah Arkadaşları
1977 - Selvi Boylum Al Yazmalım
1977 - Fırtına
1977 - Dila Hanım
1977 - Cevriyem.
1977 - Ana Ocağı
1976 - Taksi Şöförü
1976 - İki Kızgın Adam.
1976 - Devlerin Aşkı
1976 - Deprem
1976 - Delicesine
1976 - Can Pazarı
1976 - Bodrum Hakimi
1976 - Alev
1975 - Yatak Hikayemiz.
1975 - Pisi Pisi
1975 - Köprü
1975 - Baldız
1974 - Yazık Oldu Yarınlara
1974 - Uyanık Kardeşler.
1974 - Sensiz Yaşanmaz
1974 - Sahipsizler
1974 - Korkusuzlar
1974 - Enayi
1974 - Ceza
1974 - Bir Yabancı
1974 - Askerin Dönüşü
1974 - Almanya'lı Yarim
1973 - Yaban
1973 - Ölüme Koşanlar.
1973 - Kambur
1973 - Hayat Bayram Olsa
1973 - Gazi Kadın
1973 - Ezo Gelin
1973 - Bitirimler Sosyetede
1973 - Bitirim Kardeşler
1973 - Arap Abdo
1973 - Anadolu Ekspresi
1972 - Vur.
1972 - Utanç
1972 - Paprika Gaddarın Aşkı
1972 - Leyla ile Mecnun
1972 - Kanlı Para
1972 - Dönüş
1972 - Baskın
1972 - Asi Gençler
1971 - Üç Arkadaş
1971 - Unutulan Kadın
1971 - Mualla.
1971 - Kerem ile Aslı
1971 - Kara Gün
1971 - Azrailin Beş Atlısı
1970 - Mechul Kadın
1970 - Kara Gözlüm
1970 - Dağların Kartalı.
1970 - Ankara Ekspresi
1969 - Yaralı Kalp
1969 - Fato.
1969 - Çılgınlar Cehennemi
1968 - Son Yedi Adım Sonra
Kadir İnanır'ın oynadığı diziler:
1995 - Savcı
1998 - Marziye
2001 - Derman Bey
2002 - Kumsaldaki İzler
2002 - Kırık Ayna
2004 - Bütün Çocuklarım
2006 - Azap Yolu
2006 - İyi ki Varsın
2007 - Kuzey Rüzgarı
2008 - Kardelen
2008 - İpsiz Recep
2011 - İzmir Çetesi
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