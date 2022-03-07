Kadir İnanır’ın ablası Zinnet İsmailoğlu yaşamını yitirdi. İsmailoğlu, 6 Mart Pazar günü İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca’nın da teyzesi olan İsmailoğlu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kadir İnanır’ın ablası Zinnet İsmailoğlu kimdir? Zinnet İsmailoğlu ölüm sebebi nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

KADİR İNANIR'IN ABLASI ZİNNET İSMAİLOĞLU KİMDİR?

Zinnet İsmailoğlu, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın ablası, Levent İnanır ile pop müzik şarkıcısı Soner Arıca'nın teyzesidir.

Kadir İnanır ablasının ölüm haberiyle yıkıldı. Zinnet Karaismailoğlu 5 Mart Cumartesi günü yaşamını yitirdi.

ZİNNET İSLAMOĞLU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Zinnet İsmailoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulunulmazken 6 Mart Pazar günü Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Kadir İnanır ve Levent İnanır’ın katılmaması dikkat çekti.

Öte yandan cenazede Soner Arıca, İsmailoğlu'nun oğulları Kubilay ve Gültekin İsmailoğlu hazır bulundu. İsmailoğlu, Hasdal'daki aile mezarlığına defnedildi.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 1949 doğumlu sinema oyuncusu. Özellikle; Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Med Cezir Manzaraları isimli filmleriyle tanınan ve Türk oyuncusu olmayı başaran İnanır, uzun yıllar sonra ilk kez Türkan Şoray ile Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde rol aldı.

Kadir İnanır, 15 nisan 1949'da (Bu tarih nüfus cüzdanındaki bilgidir, fakat 1949 yılının ağustos ayı sonunda doğduğu sanılmaktadır.) Ordu'ya bağlı Fatsa ilçesinde Mehmet İnanır, Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Kalabalık ailesinin son çocuğu olan İnanır, sanki oyunculuk yapmak için doğmuştu. 14 kardeşin en küçüğüdür. Fatsa'daki ilkokul ında da bu yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından gidemediği üniversiteye yıllar sonra Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Bölümü'nü bitirdi.

1969 yılında katıldığı bir yarışmada 1.lik ödülü alan ardından çeşitli foto-romanlarda oynayan İnanır, buradan da sinemaya geçiş yaptı. İlk filmi olan "Son Yedi Adım Sonra"da yer aldıktan kısa bir süre sonra, başrollerde oynamaya başladı. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu.

Adana Altın Koza Film Şenliği'nde Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 yapımı Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 23. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülününün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990'da Med Cezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Şenliği'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu.

Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yeralan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden biraraya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili, bu filmle de büyük ilgi topladı.

Kadir İnanır hakkında, 2000 yılında Derman Bey dizisinin çekimleri sırasında rol arkadaşı olan Buket Saygı'ya gönderdiği smsler nedeniyle taciz suçlamasıyla dava açıldı. İnanır, smsleri "motivasyon" amaçlı gönderdiğini belirtmesine karşın 2003 yılında sonuçlanan davada "sarkıntılık ve hakaret etmek" suçundan 6 ay hapis cezası verildi, iyi halden dolayı bu ceza 456 milyon 300 bin lira para cezasına çevrilip ertelenmiştir.

Kadir İnanır son olarak, Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, 2005 yapımı Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.

Reklam filmlerinde de oynayan, sosyoloji, ekonomi ve siyasetle de ilgilen ve hiç evlenmeyen Kadir İnanır'ın, kurbağa (göden) koleksiyonu bulunuyor.

Şarkıcı Soner Arıca yeğenidir.

Hüseyin Karabey tarafından 2010 yılında Kadir İnanır'ın 41 yıllık sanat hayatını anlatan belgesel yapıldı.

2011 yılında "Petrol ofisi" reklamlarında oynayan Kadir İnanır 2012 yılında "Ofçay" reklamında oynadı.

Şubat 2012 tarihinde bel fıtığı ameliyatı oldu. Hemen ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir ameliyat daha oldu.

Kadir İnanır, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükücek olan 63 kişilik Akil Adamlar listesine Akdeniz Bölgesinden girmiştir.

Kadir İnanır'ın aldığı ödüller:

1986 - 23. Antalya Film Şenliği, Yılanların Öcü - En İyi Erkek Oyuncu

1973 - 5. Adana Altın Koza Film Şenliği, Utanç - En İyi Erkek Oyuncu

1990 - 3. Ankara Film Şenliği, Med Cezir Manzaraları - En İyi Erkek Oyuncu

Kadir İnanır'ın oynadığı filmler:

2012 - Elveda Katya

2008 - Son Cellat

2005 - Sinema Bir Mucizedir

2003 - Gönderilmemiş Mektuplar

2002 - Kumsaldaki İzler

2001 - Ünye de Fatsa Arası

2000 - Komser Şekspir.

1995 - Aşk Ölümden Soğuktur

1992 - Tatar Ramazan Sürgünde.

1991 - Umut Hep Vardı

1991 - Aldatacağım.

1990 - Tatar Ramazan

1990 - Sayın Başkan

1990 - Eskici ve Oğulları

1990 - Darbe.

1989 - Med Cezir Manzaraları

1989 - Karılar Koğuşu.

1989 - Film Bitti

1989 - Acılar Paylaşılmaz

1988 - Hüzün Çemberi

1988 - Emanet

1988 - Bir Beyin Oğlu.

1988 - 7 Uyuyanlar

1987 - Yarınsız Adam

1987 - Yaralı Can

1987 - Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç

1987 - Menekşeler Mavidir

1987 - Küçücüğüm

1987 - Katırcılar.

1987 - 72. Koğuş

1986 - Yarın Ağlayacağım

1986 - Sultanoğlu

Umut Sokağı

1986 - Suçumuz İnsan Olmak

1986 - Sevgi Çıkmazı

1986 - Sen Türkülerini Söyle

1986 - Hayat Köprüsü

1986 - Güneşe Köprü.

1986 - Dikenli Yol

1985 - Yılanın Öcü

1985 - Yaz Bitti

1985 - Seyyid

1985 - Ölüm Yolu.

1985 - Ateş Dağlı

1985 - Amansız Yol

1984 - Yabancı

1984 - İmparator.

1984 - Güneş Doğarken

1984 - Bir Yudum Sevgi

1984 - Balayı

1983 - Kurban.

1983 - Bedel

1982 - Yürek Yarası

1982 - Tomruk

1982 - Elveda Dostum.

1982 - Aşkların En Güzeli

1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi.

1981 - Ah Güzel İstanbul

1979 - İsyan.

1979 - İstanbul

1979 - Gazeteci

1979 - Fırat

1979 - Doktor

1978 - Hedef.

1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir

1978 - Düzen

1978 - Derviş Bey

1977 - Tövbekar

1977 - Silah Arkadaşları

1977 - Selvi Boylum Al Yazmalım

1977 - Fırtına

1977 - Dila Hanım

1977 - Cevriyem.

1977 - Ana Ocağı

1976 - Taksi Şöförü

1976 - İki Kızgın Adam.

1976 - Devlerin Aşkı

1976 - Deprem

1976 - Delicesine

1976 - Can Pazarı

1976 - Bodrum Hakimi

1976 - Alev

1975 - Yatak Hikayemiz.

1975 - Pisi Pisi

1975 - Köprü

1975 - Baldız

1974 - Yazık Oldu Yarınlara

1974 - Uyanık Kardeşler.

1974 - Sensiz Yaşanmaz

1974 - Sahipsizler

1974 - Korkusuzlar

1974 - Enayi

1974 - Ceza

1974 - Bir Yabancı

1974 - Askerin Dönüşü

1974 - Almanya'lı Yarim

1973 - Yaban

1973 - Ölüme Koşanlar.

1973 - Kambur

1973 - Hayat Bayram Olsa

1973 - Gazi Kadın

1973 - Ezo Gelin

1973 - Bitirimler Sosyetede

1973 - Bitirim Kardeşler

1973 - Arap Abdo

1973 - Anadolu Ekspresi

1972 - Vur.

1972 - Utanç

1972 - Paprika Gaddarın Aşkı

1972 - Leyla ile Mecnun

1972 - Kanlı Para

1972 - Dönüş

1972 - Baskın

1972 - Asi Gençler

1971 - Üç Arkadaş

1971 - Unutulan Kadın

1971 - Mualla.

1971 - Kerem ile Aslı

1971 - Kara Gün

1971 - Azrailin Beş Atlısı

1970 - Mechul Kadın

1970 - Kara Gözlüm

1970 - Dağların Kartalı.

1970 - Ankara Ekspresi

1969 - Yaralı Kalp

1969 - Fato.

1969 - Çılgınlar Cehennemi

1968 - Son Yedi Adım Sonra

Kadir İnanır'ın oynadığı diziler:

1995 - Savcı

1998 - Marziye

2001 - Derman Bey

2002 - Kumsaldaki İzler

2002 - Kırık Ayna

2004 - Bütün Çocuklarım

2006 - Azap Yolu

2006 - İyi ki Varsın

2007 - Kuzey Rüzgarı

2008 - Kardelen

2008 - İpsiz Recep

2011 - İzmir Çetesi

