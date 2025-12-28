Rabia Soytürk soluğu Hakan Sabancı'nın yalısında aldı! Aşk açıklaması

Hande Erçel ile yollarını ayırmasının ardından oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Hakan Sabancı, magazin dünyasının odağındaki yerini koruyor.

Son olarak bir etkinlikte görüntülenen Soytürk’ün ilişki sorularına verdiği dikkat çeken yanıtlar konuşulurken, ikilinin etkinlik sonrası Sabancı’nın yalısında bir araya geldiği iddiası magazin gündemini yeniden hareketlendirdi.

SABANCI'DAN VIP ARAÇ

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rabia Soytürk, Gayrettepe'de bir menajerlik şirketinin etkinliğine katıldı. Etkinlik çıkışında Hakan Sabancı'nın Soytürk için VIP araç gönderdiği iddia edildi.

İddiaya göre; geceden VIP araçla ayrılan Rabia Soytürk, Emirgan'da bulunan Hakan Sabancı'ya ait yalıya gitti.

"GÜZEL ŞEYLER VARDIR"

Rabia Soytürk, Hakan Sabancı ile sevgili olup - olmadığı yönündeki sorulara; "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" diyerek aşk iddialarını üstü kapalı şekilde doğruladı.