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Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi: Güçlüdür ve...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.03.2024 15:07
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Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı attığı öğrenilmişti. İlk müdahalenin ardından durumu stabil olan Kadir İnanır yoğun bakıma alındı. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi.

Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak ediliyor. Başhekim Prof. Dr. Sağlam, “Sabah saatlerinde sevgili sanatçımız Kadir İnanır ambulansla hastanemize geldi. İlk değerlendirmede, geldiğinde sağ tarafında felç vardı, şuuru kapalıydı. Değerlendirmeler sonunda tetkikler yapıldı. Beyin tomografisi çekildi, beyni besleyen ana damarda tıkanıklık tespit edildi” dedi.

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Sağlam "Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil" açıklamasında bulunduktan sonra Jülide Kural'dan da bir açıklama geldi.

Kadir İnanır sağ tarafı felçli halde hastaneye kaldırıldı!"Entübe olarak yoğun bakıma alındı" Kadir İnanır sağ tarafı felçli halde hastaneye kaldırıldı!"Entübe olarak yoğun bakıma alındı"

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural pıhtının temizlendiğini açıklayarak "Benim ve sizlerin de bildiği gibi Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci de atlatacaktır" dedi.


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