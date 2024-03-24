Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi: Güçlüdür ve...

Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak ediliyor. Başhekim Prof. Dr. Sağlam, “Sabah saatlerinde sevgili sanatçımız Kadir İnanır ambulansla hastanemize geldi. İlk değerlendirmede, geldiğinde sağ tarafında felç vardı, şuuru kapalıydı. Değerlendirmeler sonunda tetkikler yapıldı. Beyin tomografisi çekildi, beyni besleyen ana damarda tıkanıklık tespit edildi” dedi.

Sağlam "Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil" açıklamasında bulunduktan sonra Jülide Kural'dan da bir açıklama geldi.

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural pıhtının temizlendiğini açıklayarak "Benim ve sizlerin de bildiği gibi Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci de atlatacaktır" dedi.







