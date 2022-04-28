MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kadir İnanır'ın son hali nasıl? Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir? Jülide Kural nereli ve kaç yaşında?

Kadir İnanır'ın son hali nasıl? Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir? Jülide Kural nereli ve kaç yaşında?

28.04.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir İnanır'ın son hali, çıkan haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun sevgilisi Jülide Kural'ın yürümekte zorluk çeken hayat arkadaşının koluna girerek destek olduğu görüldü. Peki Kadir İnanır'ın son hali nasıl? Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir? Jülide Kural nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Kadir İnanır'ın son hali nasıl? Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir? Jülide Kural nereli ve kaç yaşında?

Kadir İnanır'ın son hali ve sevgilisi Jülide Kural, basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. Geçen yıl Kasım ayında geçirdiği beyin kanaması sebebiyle uzun süre tedavi gören Kadir İnanır geçtiğimiz gün sevilisiyle görüntülendi. Peki Kadir İnanır'ın son hali nasıl? Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir? Jülide Kural nereli ve kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KADİR İNANIR'IN SON HALİ NASIL?

Geçen yıl beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından sağlığına kavuşan ünlü oyuncuKadir İnanır Etiler’de görüntülendi. Yürümekte zorlanan usta oyuncuya sevgilisi Jülide Kural, koluna girerek destek oldu.

Kadir İnanır'ın son hali nasıl?

Kadir İnanır'ın son hali nasıl?

Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir?

KADİR İNANIR'IN SEVGİLİSİ JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural 1965 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Jülide Kural, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerinden mezun olmuştur.

Daha sonra Almanya'da yaşamını sürdüren Jülide Kural, ülkeye dönerek AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı.

Süper Baba dizisiyle tanınan ünlü isim, Kadir İnanır'ın hayat arkadaşıdır.

JÜLİDE KURAL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

57 yaşındaki ünlü oyuncu Jülide Kural, Adanalıdır. Jülide Kural çok sayıda, film ve tiyatro oyununda oynamıştır.

JÜLİDE KURAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Jülide Kural'ın oynadığı filmler:

Çınar Ağacı - 2010
Son Cellat - 2008
Sessiz Ölüm - 2002
Camdan Kalp - 1990
Yaban Gülü
Bütün Çocuklarım - 2004
Kurşun Kalem - 2000
Saygılar Bizden - 1993
Süper Baba - 1993
Yalnızlar - 1991
Çalıkuşu - 1986
Gönül Dostları - 1987
Küçük Mutluluklar
Şafak Yıldızları
Uğurlugiller - 1988
Nefes

JÜLİDE KURAL'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI NELERDİR?

İşte Jülide Kural'ın tol aldığı bazı tiyatro oyunları:

Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Bakhalar : Euripides - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
Frida : Beliz Güçbilmez - Tiyatro Ateş - 2004
İçimdeki Çığlık : Sofokles\Bertolt Brecht\Jean Anaouilh\Dario Fo\Anna Seghers\Ana Frang\Nâzım Hikmet\Zlata Filipoviç\Kemal Demirel\Prosper Merimee\Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu - 1995
Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu - 1991
Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet - Dostlar Tiyatrosu - 1991
Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu - 1990
Bay Puntilla İle Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1987
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu
Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiracısının ödediği para gündem oldu! Kiracısının ödediği para gündem oldu!
Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındıEser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı
Fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"Fileli çorabıyla poz verdi! "Annesi babası nasıl izin veriyor böyle pozlara?"
Anahtar Kelimeler:
Jülide Kural Kadir İnanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Bitcoin bir ülkenin daha para birimi oldu

Bitcoin bir ülkenin daha para birimi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Özgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorum

Özgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorum

İlginizi Çekebilir

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.