MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kadir İnanır Merve Dizdar'ı eleştirenlere sert çıktı! 'Saygılı olun, ayağa kalkın'

Kadir İnanır Merve Dizdar'ı eleştirenlere sert çıktı! 'Saygılı olun, ayağa kalkın'

01.06.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminde canlandırdığı Nuray karakteriyle 76’ıncı Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen Merve Dizdar konuşması sebebiyle tepkiler de almıştı. Usta oyuncu Kadir İnanır Dizdar'ı savunarak eleştirilere sert çıktı.

Kadir İnanır Merve Dizdar'ı eleştirenlere sert çıktı! 'Saygılı olun, ayağa kalkın'

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminde canlandırdığı Nuray karakteriyle 76’ıncı Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen Merve Dizdar, ödülünü ‘Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara’ armağan etmişti.

Bu konuşması sebebiyle bazı kesimlerden tepki gören Merve Dizdar'a usta oyuncu Kadir İnanır'dan destek geldi.

Ekran Alıntısı

KADİR İNANIR'DAN TEPKİ GELDİ

Usta oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Dünyanın en büyük ikinci film festivali olan Cannes Film Festivali’nde performansıyla ödül alan Merve Dizdar’ı ve filmin yaratıcılarını yürekten kutluyorum. Kompleksli muhterislere ikazımdır; saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın” ifadelerini kullandı.

Boşanma sonrası itiraf! Paylaşıp sildi Boşanma sonrası itiraf! Paylaşıp sildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Peş peşe paylaştı Derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! Peş peşe paylaştı
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı şaşırtan aşk itirafı! Eliyle yüzünü kapattıSurvivor'da Acun Ilıcalı'yı şaşırtan aşk itirafı! Eliyle yüzünü kapattı
'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi
Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır Merve Dizdar anne karakteri

En Çok Okunan Haberler

Dünya'yı etkileyecek büyük tehlikeyi açıkladılar: Bulgularımız oldukça endişe verici

Dünya'yı etkileyecek büyük tehlikeyi açıkladılar: Bulgularımız oldukça endişe verici

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

Altından daha yüksek getirisi oldu! Uzman isim açıkladı: '2023 ve 2024'te daha fazla kazandıracak'

Altından daha yüksek getirisi oldu! Uzman isim açıkladı: '2023 ve 2024'te daha fazla kazandıracak'

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

Doktor, farklı partiye oy veren hemşireyi tehdit etti! Sağlık müdürlüğü devreye girdi

Doktor, farklı partiye oy veren hemşireyi tehdit etti! Sağlık müdürlüğü devreye girdi

Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!

Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.