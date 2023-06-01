Kadir İnanır Merve Dizdar'ı eleştirenlere sert çıktı! 'Saygılı olun, ayağa kalkın'

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filminde canlandırdığı Nuray karakteriyle 76’ıncı Cannes Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen Merve Dizdar, ödülünü ‘Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara’ armağan etmişti.

Bu konuşması sebebiyle bazı kesimlerden tepki gören Merve Dizdar'a usta oyuncu Kadir İnanır'dan destek geldi.

KADİR İNANIR'DAN TEPKİ GELDİ

Usta oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Dünyanın en büyük ikinci film festivali olan Cannes Film Festivali’nde performansıyla ödül alan Merve Dizdar’ı ve filmin yaratıcılarını yürekten kutluyorum. Kompleksli muhterislere ikazımdır; saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın” ifadelerini kullandı.