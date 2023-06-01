MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Boşanmaya el ele gelmişlerdi! Mehmet Aslantuğ sosyal medyadan paylaşarak itiraf edip sonra da sildi

Boşanmaya el ele gelmişlerdi! Mehmet Aslantuğ sosyal medyadan paylaşarak itiraf edip sonra da sildi

01.06.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Aslantuğ ve Onan boşanmaya da el ele gelerek gündem olmuştu. Mehmet Aslantuğ sosyal medyadan duygularını dile getiren paylaşımını kısa sürede sildi.

Boşanmaya el ele gelmişlerdi! Mehmet Aslantuğ sosyal medyadan paylaşarak itiraf edip sonra da sildi

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri boşanma davasında 27 yıllık ilişkisini sonlandırdı. Aslantuğ boşanma sonrasında sosyal medyadan bir paylaşım yaparak eşiyle ilgili duygularını aktardı ve itirafta bulundu.

Ancak paylaşımıysa daha sonra sildi. Arzum Onan ile 6 aydır ayrı evlerde yaşadıklarını itiraf eden ünlü oyuncu şunları söyledi:

3596271_80d45f71cee2550b1ba407a509d0c742_1366x1366

"Bu mesaj GÖNÜL VERENLERLE / GÖNÜL KOYANLARA borcumdur
KİRALIK GÖNÜLLERİ hiç ilgilendirmez!...
Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok!
Mesela...
Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994)
Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de “Mayıs”ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum.!
Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü.
Neyse...
Ayın günahını daha fazla almak istemem; zira, 19 Mayıs’ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde.
Bu vesileyle aktarmak istediğim, yine kaptandan ziyade “bir abi” tavsiyesi olarak şudur:
Aşk, arkanızı kollarken el ele tutuşmak kolaydır. Aşka tutulmadan atıp tutmak da...
Onu kaybettiğiniz zaman da el vermeyi deneyin. O ezici duyguda bile “el ele” olmayı yani.
Omuz atmak yerine, omuz vermeyi...
Yer çekiminin kalktığını hissedeceksiniz!
Dilerim kimse yaşamak zorunda kalmaz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA'nın UFO açıklaması sonrası kendini tutamadı! İlginç yorumNASA'nın UFO açıklaması sonrası kendini tutamadı! İlginç yorum
Tarzıyla dikkat çekti! Göğüs dekoltesiyle büyülediTarzıyla dikkat çekti! Göğüs dekoltesiyle büyüledi
Frikikleri ve kıyafetlerine şikayet geliyordu! İnadına dekolteFrikikleri ve kıyafetlerine şikayet geliyordu! İnadına dekolte
Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ ünlü oyuncu söyledi

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

Dünya'yı etkileyecek büyük tehlikeyi açıkladılar: Bulgularımız oldukça endişe verici

Dünya'yı etkileyecek büyük tehlikeyi açıkladılar: Bulgularımız oldukça endişe verici

Barajdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı!

Barajdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı!

Doktor, farklı partiye oy veren hemşireyi tehdit etti! Sağlık müdürlüğü devreye girdi

Doktor, farklı partiye oy veren hemşireyi tehdit etti! Sağlık müdürlüğü devreye girdi

Maçın ardından Arda Turan: Ben Eyüpspor'un hocasıyım ama Galatasaray...

Maçın ardından Arda Turan: Ben Eyüpspor'un hocasıyım ama Galatasaray...

Yaş farkı dikkat çekmişti! Melike Şahin sevgilisiyle evlendi

Yaş farkı dikkat çekmişti! Melike Şahin sevgilisiyle evlendi

İlginizi Çekebilir

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.