Kadir İnanır ünlü oyuncunun dayısı çıktı! Görenler şaşkına döndü

Türk sinemasının efsane oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır'ın yeğeni bakın kim çıktı.

Aslen Fatsalı olan Kadir İnanır, İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Ardından Marmara Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon eğitimi aldı.

1967 yılında Ses Dergisi tarafından düzenlenen sinema artisti yarışmasına katılarak tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir süre fotomodellik yapan usta oyuncu, 1970 yapımı Atıf Yılmaz filmi Kara Gozlüm ile başrol oyunculuğunu deneyimledi.

Türkan Şoray'la yakaladığı uyumla akıllara kazınan Kadir İnanır, sanat hayatına sayısız proje sığdırdı. Kadir İnanır en son 2011 yılında İzmir Çetesi dizisinde rol almıştı.

YEĞENİ EDHO'NUN YILDIZI ÇIKTI

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent Arıca da ünlü çıktı. Henüz çocukken kamera karşısına geçen Levent Arıca, 1975 yılında başladığı profesyonel meslek hayatına birçok dizi ve film sığdırdı.

Levent Arıca; Baldız, Köprü, Gerzek Şaban, Körebe, Üvey Baba, Söz gibi yapımlarda rol aldı. Hem İnanır hem de Arıca soyadını kullanan ünlü oyuncu, 2016 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar dizisinde de kamera karşısına geçmişti.

Levent Arıca, ''Dayıma benzememek için 25 yıldır bıyık bırakmıyorum'' itirafıyla da şaşırtmıştı.



