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Kafa karıştıran olay! Yapışık ikizlerden biri evlendi diğer istemiyor! Üreme sistemleri ise...

Yapışık ikizi bulunan Carmen Andrade sevgilisi Daniel McCormack ile evlendiğini duyurdu. İkizi Lupita ise evliliğe karşı olduğunu açıkladı. Kafa karıştıran olayda ise kardeşlerin üreme sistemlerinin nasıl olduğu merak edildi.

Kafa karıştıran olay! Yapışık ikizlerden biri evlendi diğer istemiyor! Üreme sistemleri ise...

Yapışık ikiz influencer Carmen Andrade, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Daniel McCormack ile evlendiğini duyurdu. Connecticut’ta oldukça sade bir törenle dünyaevine giren çift, gündem oldu. Nedeni de ikizi Lupita'nın evlenmek istememesi...

Kafa karıştıran olay! Yapışık ikizlerden biri evlendi diğer istemiyor! Üreme sistemleri ise... 1

DİĞER KARDEŞİ EVLENMEDİ

Carmen, 10 Temmuz’da TODAY programına yaptığı açıklamada, “Ekim ayında ailelerimizle birlikte gizlice evlendik” dedi. Carmen, YouTube videosunda parmağındaki yüzüğü göstererek, “Muhtemelen büyük bir konuyu da konuşmalıyız. Evet, evlendim” ifadeleriyle evliliğini duyurdu. Bu ifadelerin hemen ardından kardeşi Lupita ise, “Ben evlenmedim” dedi.

Kafa karıştıran olay! Yapışık ikizlerden biri evlendi diğer istemiyor! Üreme sistemleri ise... 2

ÜREME SİSTEMLERİNİN BİR KISMI ORTAK

Carmen, eşinin sadece kendisiyle evlendiğini belirtti. Lupita, kendisini aseksüel ve aromantik olarak tanımlıyor ve evliliğe sıcak bakmıyor. Ayrı kalplere sahip olduklarını ve beyinlerinin birleşik olmadığını söyleyen ikizler, sindirim ve üreme sistemlerinin bir kısmının ortak olduğunu da ekledi.

Kafa karıştıran olay! Yapışık ikizlerden biri evlendi diğer istemiyor! Üreme sistemleri ise... 3

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Anahtar Kelimeler:
yapışık ikizler
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