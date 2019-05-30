Mynet Trend

'Kafa keserim' diyen Suriyeli sınır dışı edilecek

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 30.05.2019 19:33 | Son Güncelleme

Bursa'da yerel bir gazetenin yayın yaptığı esnada 'Kafa keseceğim' diyerek büyük tepki toplayan, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda yaşandı.

Yanındaki çocuğu sokak ortasında darp eden bir kadına Türk bir genç, "Burası Türkiye, burada çocuğunuzu darp edemezsiniz" diye tepki gösterdi. O esnada kadınla birlikte yürüyen A.A.F. isimli Suriyeli şahıs, "Kafa keseceğim" diye tepki gösterdi. O anlar ise yerel bir gazetenin kamerasına yansıdı.

SÖZLERİNİN ÇARPITILDIĞINI SÖYLEDİ

Olaydan sonra A.A.F. isimli şahıs gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan A.A.F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A.F. ifadesinde sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. A.A.F. ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.A.F.'nin serbest bırakıldıktan sonra hakkında sınır dışı edilmesi yönünde karar verildiği ve bu sebeple şahsın Bursa İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi. (İHA)

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Her yer beyaza büründü! Hayatı felç ettiHer yer beyaza büründü! Hayatı felç etti
Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Darp edilen kadın konuştuBu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Darp edilen kadın konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa Suriyeli

En Çok Okunan Trend Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kadınları kovalayıp kamerayla görüntülediler!

Kadınları kovalayıp kamerayla görüntülediler!

Aysel Öğretmen yürekleri dağladı! 'Bu fotoğrafı sakla, ben ölürsem size hatıra kalır'

Aysel Öğretmen yürekleri dağladı! 'Bu fotoğrafı sakla, ben ölürsem size hatıra kalır'

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Okuyucu Yorumları 15 yorum
yapmayın etmeyin savaştan kaçmışlar garibanlar bunlar :))
Sanki geri giremeyecek. Yol geçen hanı olduk
heh şöyle ya
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti

Her yer beyaza büründü! Hayatı felç etti

Çalıştığı mekanda patronu tarafından darp edilen Gaye Akıl konuştu

Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Darp edilen kadın konuştu

Yalova'da karşıdan gelen minibüsü fark edemeyen öğretmen hayatını kaybetti

Aysel Öğretmen yürekleri dağladı! 'Bu fotoğrafı sakla, ben ölürsem size hatıra kalır'

Sokak ortasında baba şiddeti, 2 oğlunu tekme tokat dövdü

Çocuklarını tekme tokat dövdü! Savunması pes dedirtti

150 yıl sonra görülen 'kandamlası’ bitkisine özel koruma

150 yıl sonra ilk! Hemen koruma altına alındı

3 yaşındaki çocuğa sokak ortasında ilaç dayağı!

3 yaşındaki çocuğa bu yapılır mı? İzleyen dayanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.