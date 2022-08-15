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  4. ''Kafa kesme'' hareketi yapan Katarlı oyuncu hakkında açıklama!

''Kafa kesme'' hareketi yapan Katarlı oyuncu hakkında açıklama!

15.08.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda oynanan Türkiye ile Katar arasındaki maçta, Katarlı sporcunun Milli Takımımıza yönelik ''kafa kesme'' hareketi yapmasıyla ilgili açıklama yayımlandı.

''Kafa kesme'' hareketi yapan Katarlı oyuncu hakkında açıklama!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkeklerde Türkiye ile Katar arasındaki voleybol maçında yaşanan olayla ilgili Uluslararası Voleybol Federasyonuna bildirim yapıldığını açıkladı.

Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, Katar Milli Takımı liberosunun yapmış olduğu hareketle ilgili karar verme yetkisinin sahada maçı yöneten müsabaka hakemi ve süpervizöründe olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

''Saha içinde gerçekleşen olayla ilgili İslam ve Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesinin sorumluluk ve yetkisinin bulunmadığını, ayrıca oyuncuyla ilgili bildirimin Uluslararası Voleybol Federasyonuna (FIVB) yapıldığını belirtmek isterim.

Olay hakkında Katar Voleybol Federasyonu ile iletişime geçildi. Katar Voleybol Federasyonu Başkanı da bu hareketin, kabul edilebilir olmadığını ifade ederek konuyla ilgili üzüntülerini ve özrünü tarafımıza bildirmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Katar Voleybol
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