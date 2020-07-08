Kafa kesme sahnesinde karpuz sesi... İşte herkesi şaşırtan dizi ve film hileleri!

Dizi veya film izlerken birçoğumuz ekranda sadece bize sunulduğu kadarını görürüz. Fakat setlerde durum bundan ibaret değil, işin kamera arkasında yönetmenlerin bizi etkileyebilmek için tabiri caizse yapmadıkları kalmıyor.

ASFALTIN ISLAK OLMASI

Hem dizilerde hem de filmlerde çekilen gece sahnelerinde gördüğümüz asfaltlar genelde hep ıslaktır. Çünkü ıslak asfalt daha estetik bir görünüm oluşturur ve sahneye kontrast vererek ışığın daha iyi yansımasına yardımcı olur.

SAHTE İNSAN KALABALIKLARI

Özellikle Hollywood filmlerinde birçok sahnede kalabalık insan topluluğu görürüz fakat o kadar çok insanı küçücük ekrana nasıl sığdırabildikleri kafamızda hep soru işareti olarak yer eder. Evet, o istenilen kalabalık etkisini yaratmak için gerçek castlarla çalışılabilir fakat bu çok maliyetli olur. Yapımcılar bu yüzden kalabalık bir görünüm izlenimi yaratmak için küçük bir grubu doğru açıyla fotoğraflayarak photoshop sayesinde o kalabalığı çoğaltır. Bu sayede sıfır maliyetle istediğini yapmış olur. Bunun dışında şişirilebilir ya da sahte mankenler de çok sık kullanılan bir diğer yöntemdir.