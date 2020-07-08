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Kafa kesme sahnesinde karpuz sesi... İşte herkesi şaşırtan dizi ve film hileleri!

Göksi Beköz Göksi Beköz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Günümüzde insanların birçoğu vaktinin çoğunluğunu dizi ve film izleyerek değerlendiriyor. İnsanların beğenisini kazanmak, insanları dizi ve filmlerine bağlamak ve onları şaşırtmak için yapımcılar da ellerinden geleni yapıyor, bazı teknik görüntü hileleriyle harikalar yaratıyorlar. Peki biz bunların ne kadarına hakimiz?

Kafa kesme sahnesinde karpuz sesi... İşte herkesi şaşırtan dizi ve film hileleri!

Dizi veya film izlerken birçoğumuz ekranda sadece bize sunulduğu kadarını görürüz. Fakat setlerde durum bundan ibaret değil, işin kamera arkasında yönetmenlerin bizi etkileyebilmek için tabiri caizse yapmadıkları kalmıyor.

ASFALTIN ISLAK OLMASI

Hem dizilerde hem de filmlerde çekilen gece sahnelerinde gördüğümüz asfaltlar genelde hep ıslaktır. Çünkü ıslak asfalt daha estetik bir görünüm oluşturur ve sahneye kontrast vererek ışığın daha iyi yansımasına yardımcı olur.

SAHTE İNSAN KALABALIKLARI

Özellikle Hollywood filmlerinde birçok sahnede kalabalık insan topluluğu görürüz fakat o kadar çok insanı küçücük ekrana nasıl sığdırabildikleri kafamızda hep soru işareti olarak yer eder. Evet, o istenilen kalabalık etkisini yaratmak için gerçek castlarla çalışılabilir fakat bu çok maliyetli olur. Yapımcılar bu yüzden kalabalık bir görünüm izlenimi yaratmak için küçük bir grubu doğru açıyla fotoğraflayarak photoshop sayesinde o kalabalığı çoğaltır. Bu sayede sıfır maliyetle istediğini yapmış olur. Bunun dışında şişirilebilir ya da sahte mankenler de çok sık kullanılan bir diğer yöntemdir.

KAN DEĞİL, MISIR ŞURUBU

Eğer izlediğiniz dizi veya filmde bir dövüş sahnesi varsa burada gördüğünüz kan, bilin ki sahte. Kanın gösterilmesi gereken sahnelerde genellikle mısır şurubu kullanılır. Eskiden çekilmiş olan siyah beyaz filmlerde ise çikolata sosundan yararlanılıyordu.

SAĞLIKLI SİGARALAR

Günümüzde Türk dizilerinde yasaklanmış olsa da gerek eskiden çekilmiş Türk dizi ve filmlerinde gerekse mevcutta varlığını sürdüren yabancı yapımlarda sigara içme sahneleri olabiliyor. Fakat bu sahnelerin çekimi sırasında oyuncular gerçek sigara değil, nikotinsiz ve insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmayan bitkisel sigaralar tüketiyor.

ÖZEL EFEKTLER

Yüksek maliyetlere neden olmaması için efekt uygulanması gereken sahnelerde yapımcılar bilgisayar teknolojisinden yararlanır. Örneğin bir manzaranın havaya uçurulması gerekiyorsa, bu sahnelerin çekimi sırasında sahnede görünmesi istenen nesnelerin minik kopyaları kullanılır.

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ARABADA GERÇEKLEŞEN DİYALOGLAR

Eğer iki karakter aynı arabanın içerisinde birbirlerine bakarak sohbet ediyorsa korkmanıza gerek yok. Bu tarz sahnelerin çekimi sırasında aslında oyuncular gerçekten araba kullanmaz. Bir römorkun önden çekerek kullandığı araba, aslında oyunculardan biri tarafından kullanılıyormuş gibi görünür.

SES EFEKTLERİ

İzlerken duyduğumuz sesleri var edebilmek için ses mühendisleri canla başla çalışarak çeşitli yollar dener. Örneğin bir patlama sahnesinde havai fişeğin çıkardığı sesten yararlanılır, kanat sesi için ise bir kitabın sayfaları birbirine çevrilir. Karpuz sesi kafa kesme, yüze yumruk yapıştırma gibi sahnelerde kullanılır.

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