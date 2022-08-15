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Kafalar grubunun üyesi Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni'den evliliklerine ikinci şans!

15.08.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin'den oluşan Kafalar grubu dikkat çeken videolarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kafalar grubunun üyesi Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni bir süre önce sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada ayrılacaklarını duyurmuştu. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında bir video paylaşan ünlü fenomen, takipçilerini sevindiren bir açıklamada bulundu. İşte Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni'nin gündem olan paylaşımları...

Kafalar grubunun üyesi Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni'den evliliklerine ikinci şans!

Kafalar grubunun üyesi Bilal Hancı, geçtiğimiz yıl Esin Çepni ile nikah masasına oturmuştu. Çift birkaç ay önce sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalar ile boşanacaklarını duyurmuştu. Kararlarını açıkladıktan sonra uzun süre bu konu hakkında açıklamalarda bulunmayan Bilal Hancı ve Esin Çepni sessizliğini bozdu.

Kafalar grubunun üyesi Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni'den evliliklerine ikinci şans!

BİLAL HANCI VE ESİN ÇEPNİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bilal Hancı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere eşimle daha önce ayrılmaya karar vermiştik ve sizlere ayrıldığımızı bildirmiştik. Şimdi tekrardan Esin ile ben 2 medeni insan gibi bir araya gelip tekrardan evliliğimizi kurtarıp devam ettirmeye karar verdik. Neden diye soracak olursanız, ben eşimi çok seviyorum. Onun da beni sevdiğine inanıyorum. Ben hayatta her şeye 2. şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yüzüğümü de taktım özlemiştim. Sizlerden tek ricam. Anama mesajlar atmayı, yorumlar yazmayı. Onu incitcek kıracak şeyler söylemeyi kesin. Canım eşim Esin'e de atmayın. Benim DM'mim ve yorumlarım açık yalnbızca bana yazın. Bu benim hayatım böyle karar verdim. Sizleri seviyorum."

Kafalar grubunun üyesi Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni'den evliliklerine ikinci şans!

Kafalar grubunun üyesi Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni bu paylaşım üzerine sosyal medya hesabında dikkat çeken bir açıklamada bulunarak eşiniş etiketledi.

İşte Esin Çepni'nin o paylaşımı:

"Hayatınıza harika hikayeler sığdırmanızı isterim canı gönülden. Ben kendi hikayeme bir şans daha vermek istiyorum. Bilal Hancı seni mutlu görmek harika bunun sebebi olduğumu bilmek paha biçilemez. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Seni seviyorum kocam"

rr

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Anahtar Kelimeler:
Bilal Hancı Kafalar
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