Kafaları karıştıran psikolojik fenomen: Pareidolia

Siz de gündelik hayatta cansız nesnenin üzerinde yüz veya başka bir şey görüyorsanız ve bu durumu sıkça yaşıyorsanız Pareidola olabilirsiniz. Beynimizin bize yaşattığı bu fenomen yüzünden, baktığımız bir nesnenin üzerinde başka bir şey görürüz. Kısacası beynimizin bizi kandırdığı durumlar da diyebiliriz.
Pareidola ile ilgili birbirinden ilginç fotoğraflara her gün bir yenisi ekleniyor. Annesini emen bir bebek gibi görünen kaya parçaları, Aslan Kral suretindeki çit veya bir erkek dizinde görülen bebek kafası... İşte en çarpıcı Pareidola örnekleri...
Başka bir şey gibi görünen doğal fotoğraflar
Reddit'te paylaşılan bu iki kare arasındaki benzerlik, görenleri şaşkınlığa uğratıyor. İki kayanın birleşiminden ortaya çıkan manzara, sağdaki fotoğrafla neredeyse bire bir örtüşüyor.
Beynimizin görsel karmaşaları insan yüzüne, yüze benzetemiyorsa tanıdığı diğer şeylere benzetmeye çalışmasından kaynaklanan duruma Pareidola deniyor.
Beynimizin bize yaptığı psikolojik fenomen Pareidola’yı kesinlikle defalarca yaşamışsınızdır!
Siz de olmayacak yerlerde yüzler veya başka tanıdık nesneler görüyorsanız panik yapmayın, bu beyninizin yaptığı ufak bir ilüzyon sadece.
Psikolojik bir fenomen olan Pareidolia, beyninizin çeşitli desenleri yüz gibi algılamasına yol açıyor.
California'da yaşanan bir yangında çekilen fotoğrafta, yaşlı bir adam ve yanında köpek görüyor olabilirsiniz.
Veya basit bir bahçe çitinde "Aslan Kral"ın suretini görebilirsiniz.
Aslında tüm bunlar aslında beynimizin bize oynadığı bir oyundan, bir illüzyondan ibaret.
Bu yanılsamaya kısacası beynimizin bizi kandırdığı durumlar da diyebiliriz.
Bilim insanları Carl Sagan ve Julian Huxley tarafından, pareidolia olgusunun; evrimsel süreçte insanın kendine benzeyen diğer varlıkları tanımlaması için geliştirdiği bir özellik olduğu ileri sürülmüştür.
Kısacası korkulacak bir şey yok! Pareidolia, aslında her insanın yaşadığı bir durum.
Aslında ağacın kökünde sarılan iki çocuk yok.
Ya da çikolata kremasının içinde kurtarılmayı bekleyen biri de yok.
Veya sizi ısırmak isteyen hamburger de...
Doğada ortaya çıkan garip manzaraları genelde başka bir şeye benzetmek herkesin genel huyu olabilir.
Rahat olun. Alışveriş yaparken sizi gözetleyen bir ekmek de yok.
Okuyucu Yorumları 0 yorum