Kafaları karıştıran psikolojik fenomen: Pareidolia

Siz de gündelik hayatta cansız nesnenin üzerinde yüz veya başka bir şey görüyorsanız ve bu durumu sıkça yaşıyorsanız Pareidola olabilirsiniz. Beynimizin bize yaşattığı bu fenomen yüzünden, baktığımız bir nesnenin üzerinde başka bir şey görürüz. Kısacası beynimizin bizi kandırdığı durumlar da diyebiliriz.

Pareidola ile ilgili birbirinden ilginç fotoğraflara her gün bir yenisi ekleniyor. Annesini emen bir bebek gibi görünen kaya parçaları, Aslan Kral suretindeki çit veya bir erkek dizinde görülen bebek kafası... İşte en çarpıcı Pareidola örnekleri...