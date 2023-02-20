"Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor" demişti! Yağmur Atacan gelen mesaja anlam veremedi... "İşiniz gücünüz devlete..."

Oyuncu Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bir grup arkadaşı ve off-road araçlarıyla zorlu yolları aşarak köylere yardım götürdü.

Yağmur Atacan geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımında "Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor. Döndüğüm bugün tam br hafta olacak bende bir anormallik var diyordum. Haberleri dinledikçe görüyorum çok şükür normalim" dedi.



Atacan'ın bu paylaşımına gelen bir mesaj ise dikkat çekti. Atacan ve karısı gelen bu eleştiriyi anlamadı ve paylaştı. Bir takipçi Yağmur Atacan'a "Zaten hep devlet anormal bi siz normalsiniz ha Türklerden başka devletini kötüleyen millet yok işiniz gücünüz islama karşıtlık devlete karşılık takipten çıkıyorum malum anormallik bizde" yazdı.

Atacan ise bu mesajı paylaşarak "Okuduğunu anlamaktan mahrum Bu kafa ile kendine faydan yok kime olsun" diyerek tepki gösterdi.



