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"Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor" demişti! Yağmur Atacan gelen mesaja anlam veremedi... "İşiniz gücünüz devlete..."

20.02.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve 11 ili etkileyen büyük yıkım sonrası ulaşılamayan köylere giderek yardım götüren Yağmur Atacan geçtiğimiz gün "Haberleri dinledikçe görüyorum çok şükür normalim" demişti. Bunun üzerine kendisine eleştiri mesajı gelen Atacan ve eşi Pınar Altuğ gelen mesaja anlam veremedi.

"Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor" demişti! Yağmur Atacan gelen mesaja anlam veremedi... "İşiniz gücünüz devlete..."

Oyuncu Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bir grup arkadaşı ve off-road araçlarıyla zorlu yolları aşarak köylere yardım götürdü.

Yağmur Atacan geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımında "Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor. Döndüğüm bugün tam br hafta olacak bende bir anormallik var diyordum. Haberleri dinledikçe görüyorum çok şükür normalim" dedi.

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Atacan'ın bu paylaşımına gelen bir mesaj ise dikkat çekti. Atacan ve karısı gelen bu eleştiriyi anlamadı ve paylaştı. Bir takipçi Yağmur Atacan'a "Zaten hep devlet anormal bi siz normalsiniz ha Türklerden başka devletini kötüleyen millet yok işiniz gücünüz islama karşıtlık devlete karşılık takipten çıkıyorum malum anormallik bizde" yazdı.

Mesaj atmış! "Evimiz yıkılmadan önce..." Mesaj atmış! "Evimiz yıkılmadan önce..."

Atacan ise bu mesajı paylaşarak "Okuduğunu anlamaktan mahrum Bu kafa ile kendine faydan yok kime olsun" diyerek tepki gösterdi.

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