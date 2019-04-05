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Kafası bidona sıkışan köpek ölümden döndü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2019 10:55 | Son Güncelleme

Çorum'un Dodurga ilçesinde kafasını bidona sıkışan sokak köpeği ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar boş arazide bir köpeğin kafasında bidonla gezdiğini fark etti. Bunun üzerine harekete geçen hayvanseverler talihsiz köpeği bu durumdan kurtarmak için çalışma başlattı. Önce kaçan köpeği yakalayan vatandaşlardan birisi hayvanın karnından tutarken diğeri ise bidonu sağa sola çevirdi. bu sırada acı içinde kıvrandığı gözlenen köpek bir süre sonra kafasındaki bidonun çıkarılmasıyla birlikte tekrar özgürlüğüne kavuştu.

Kurtarılmasının ardından önce kaçan köpek daha sonra kendisini kurtaranların yanına tekrar gelerek adeta minnet dolu bir ifadeyle bakması dikkatlerden kaçmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çorum köpek kurtarma bidon

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