Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü

Başakşehir 1.bölge civarında ıssız bir alanda bir vatandaşın ihbarı üzerine kafası bidona sıkışmış sokak köpeğinin, 2 gündür yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Başakşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin uzun aramaları sonrasında bulunan sokak köpeği bulunduğunda nefes almakta güçlük çektiği görüldü.
BİDON KESİLEREK HAVA ALMASI SAĞLANDI
Ekipler ilk olarak köpeğin kafasına sıkışan bidonu keserek havyanın nefes almasını sağladı. Belediye ekipleri köpeği tedavi edilmesi için Başakşehir Hayvan Bakim ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada kafasına bidon sıkışan köpek veteriner hekimin tarafından kurtarıldı. Ardından da sokak köpeğine vücut direnci düştüğü için serum ve gerekli ilaçlar verildi.
"EVLERİN ÖNÜNE SU VE YEMEK KAPLARI KONULMALI"
Sokak köpeği tedavi olduktan sonra bir süre burada misafir edilip sahiplendirilmeye çalışılacak. Veteriner hekim hayvanları için vatandaşların evlerinin önüne su ve yemek kapları koymaları gerektiğini ifade ederek kova, bidon ve benzeri cisimlerin içinde yemek bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
"GIDALAR BİDONLARIN İÇİNDE BIRAKILMAMALI"
Et ve gıda artıklarını kova ve bidonların içerisinde bırakılmaması konusunda vatandaşları uyaran Başakşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim Yunus Kanlı, “Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı ile saha ekiplerimizce bölgeden alındı bu hayvan. 2 gündür bu şekilde olduğunu düşünmekteyiz. Hayvanda solunum kaybı olduğunu anladık. Aynı zamanda ciddi bir su kaybı olduğunu gördük. Hızlı bir şekilde ilk müdahalesini gerçekleştirdik." dedi.
PİKNİKÇİLER İÇİN DE UYARI YAPILDI
Hekim Yunus Kanlı, "Bir süre buradaki tesisimizde kontrol altında kalacak. Bizim saha ekiplerimiz her zaman rutin kontroller yapmış olsa da gözümüzden kaçan kısımlar olabiliyor. Böyle durumlarda vatandaşlarımız çağrı merkezlerinden veya sosyal medya aracılığı ile belediyemize ulaşabilir. Solunumunu güçlendirici takviye ilaçlar yapıldı. Serumla kaybettiği direncini kazanmak için tedaviye başladık. Piknikçiler özellikle bu tarz kovalara et parçalarını bırakabiliyorlar. Vatandaşlarımız bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hayvanlar o et parçasını yemek için çaba sarf ettikleri sırada kafaları bu şekilde sıkışabiliyor” şeklinde konuştu. (İHA)
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