Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü

Başakşehir 1.bölge civarında ıssız bir alanda bir vatandaşın ihbarı üzerine kafası bidona sıkışmış sokak köpeğinin, 2 gündür yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Başakşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin uzun aramaları sonrasında bulunan sokak köpeği bulunduğunda nefes almakta güçlük çektiği görüldü.

BİDON KESİLEREK HAVA ALMASI SAĞLANDI

Ekipler ilk olarak köpeğin kafasına sıkışan bidonu keserek havyanın nefes almasını sağladı. Belediye ekipleri köpeği tedavi edilmesi için Başakşehir Hayvan Bakim ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada kafasına bidon sıkışan köpek veteriner hekimin tarafından kurtarıldı. Ardından da sokak köpeğine vücut direnci düştüğü için serum ve gerekli ilaçlar verildi.

"EVLERİN ÖNÜNE SU VE YEMEK KAPLARI KONULMALI"

Sokak köpeği tedavi olduktan sonra bir süre burada misafir edilip sahiplendirilmeye çalışılacak. Veteriner hekim hayvanları için vatandaşların evlerinin önüne su ve yemek kapları koymaları gerektiğini ifade ederek kova, bidon ve benzeri cisimlerin içinde yemek bırakılmaması gerektiğini vurguladı.