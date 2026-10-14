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2.5 ayda 34 kilo verdi: Her gün sadece tek bir şey yapıyor!

Çocukluğundan beri fazla kilolarıyla mücadele eden Jay, hayatını değiştirmek için her gün bir rutin yapmaya başladı. Başlangıçta ayakkabı bağcıklarını bağlamakta bile zorlanan genç adam, 80 günlük süreçte önemli bir değişim yaşadı. Sosyal medyada paylaştığı yolculuğuyla dikkat çeken Jay, hedefinin yalnızca kilo vermek olmadığını belirtti.

2.5 ayda 34 kilo verdi: Her gün sadece tek bir şey yapıyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Fazla kilolarından kurtulmak için harekete geçen Jay, her gün yürüyerek hayatında yeni bir sayfa açtı. TikTok'ta lucidbluejay kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan genç adam, bir dönem 249 kiloya ulaştı. Kilo verme sürecini sosyal medyada paylaşan Jay, 80 günlük yürüyüş mücadelesinde 34 kilo vererek 215 kiloya düştü.

2.5 ayda 34 kilo verdi: Her gün sadece tek bir şey yapıyor! 1

AYAKKABILARINI BAĞLAMAKTA BİLE ZORLANIYORDU

Altı yaşından beri fazla kilolarıyla mücadele ettiğini anlatan Jay, geçmişte günlük işlerini yapmakta bile zorlandığını belirtti. Ayakkabı bağcıklarını bağlamanın kendisi için büyük bir mücadele olduğunu söyleyen genç adam, bu sırada nefes nefese kaldığını ve sık sık dinlenmek zorunda olduğunu ifade etti.

Jay, kilo verme sürecine başlamasının ardından gün içindeki enerjisinin arttığını, kendine olan güveninin güçlendiğini ve fiziksel olarak daha rahat hareket etmeye başladığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA GELEN YORUMLAR ONU ZORLADI

Jay'in kilo verme yolculuğundaki en zor dönemlerden biri 38'inci gün oldu. Paylaştığı videolardan birinin 11,7 milyon görüntülenmeye ulaşmasının ardından bazı kullanıcıların görünüşü ve beslenme tercihleri üzerinden kendisini eleştirdiğini belirten Jay, bu yorumlardan olumsuz etkilendiğini anlattı.

Duygusal olarak zorlandığında aşırı yemek yeme eğiliminde olduğunu söyleyen Jay, bunun yıllardır tekrarlayan bir döngüye dönüştüğünü ifade etti. Zamanla bu döngüyü kırmak ve kendi hayatı üzerinde yeniden kontrol sahibi olmak istediğini belirtti.

2.5 ayda 34 kilo verdi: Her gün sadece tek bir şey yapıyor! 2

HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPIYOR, AĞIRLIK ANTRENMANINA DA BAŞLADI

Jay, kilo verme sürecinde yürüyüşü temel alışkanlıklarından biri haline getirdi. Haftanın altı günü yaklaşık 1,5 mil, yani 2,4 kilometre yürüyen genç adam, haftada bir gün dinleniyor. İlerleyen haftalarda yürüyüş mesafesini kademeli olarak artırmayı hedefliyor.

Yürüyüşün yanı sıra ağırlık antrenmanlarına da başlayan Jay, değişim sürecini yalnızca tartıdaki rakamlarla değerlendirmiyor.

HEDEFİ YALNIZCA KİLO VERMEK DEĞİL

Jay, asıl amacının kendisi ve ailesi için uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek olduğunu söyledi. Belirli bir kiloya ulaşmayı veya belli bir görünüme kavuşmayı hedeflemediğini belirten genç adam, çocukken ihtiyaç duyduğu kişinin kendisi olmak istediğini dile getirdi.

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tiktok Yürüyüş Kilo vermek kilo obez
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