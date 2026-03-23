Kafasında 15 vidayla yaşıyor! Sosyal medyada paylaşıp...

Texas’ta doktorların “7 yaşına kadar bile yaşayamaz” dediği, 27 yaşındaki Steffni Randle, Duchenne kas distrofisiyle mücadele ediyor. Şu an kafasında 15 vida ile sabit Halo cihazıyla hayatını sürdüren Steffni, sosyal medyada paylaştığı videolarla binlerce kişiye ilham veriyor.

15 VİDA İLE HAYATTA

Steffni'ye 11 yaşında takılan Halo, omuriliğini destekleyerek S şekline dönmüş omurgasının akciğerine baskı yapmasını önlüyor. Bu cihaz sayesinde Steffni hayatının tamamen değiştiğini ve bağımsız olduğunu belirtti.

Doğduğunda hiçbir belirti olmayan Steffni, 2 yaşında düşmeler ve kas zayıflığı yaşamaya başladı ve doktorlar kas distrofisi teşhisi konuldu. 7 yaşında ise tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi.

Başlangıçta geçici düşünülen Halo, kas ve akciğer zayıflığı nedeniyle kalıcı oldu. Steffni, 16 yıldır cihazla yaşıyor ve gece solunum cihazı kullanıyor.

SOSYAL MEDYA İLE İLHAM VERİYOR

Steffni, TikTok ve Instagram’da paylaştığı içeriklerle engellilik, hastalık ve mental sağlık konularında farkındalık yaratıyor. “Eğer bir kişiye ilham verebilirsem, hayatım tamam” diyor.