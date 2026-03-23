Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kafasında 15 vidayla yaşıyor! Sosyal medyada paylaşıp...

Texas’ta doktorların yaşamasının imkânsız dediği 27 yaşındaki Steffni Randle, kafasında 15 vida ile hayatına devam ediyor. Duchenne kas distrofisiyle mücadele eden Steffni, sosyal medyada paylaştığı videolarla binlerce kişiye ilham veriyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Texas’ta doktorların “7 yaşına kadar bile yaşayamaz” dediği, 27 yaşındaki Steffni Randle, Duchenne kas distrofisiyle mücadele ediyor. Şu an kafasında 15 vida ile sabit Halo cihazıyla hayatını sürdüren Steffni, sosyal medyada paylaştığı videolarla binlerce kişiye ilham veriyor.

15 VİDA İLE HAYATTA

Steffni'ye 11 yaşında takılan Halo, omuriliğini destekleyerek S şekline dönmüş omurgasının akciğerine baskı yapmasını önlüyor. Bu cihaz sayesinde Steffni hayatının tamamen değiştiğini ve bağımsız olduğunu belirtti.

Doğduğunda hiçbir belirti olmayan Steffni, 2 yaşında düşmeler ve kas zayıflığı yaşamaya başladı ve doktorlar kas distrofisi teşhisi konuldu. 7 yaşında ise tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldi.

Başlangıçta geçici düşünülen Halo, kas ve akciğer zayıflığı nedeniyle kalıcı oldu. Steffni, 16 yıldır cihazla yaşıyor ve gece solunum cihazı kullanıyor.

SOSYAL MEDYA İLE İLHAM VERİYOR

Steffni, TikTok ve Instagram’da paylaştığı içeriklerle engellilik, hastalık ve mental sağlık konularında farkındalık yaratıyor. “Eğer bir kişiye ilham verebilirsem, hayatım tamam” diyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kafatası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.