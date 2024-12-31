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Kafeinsiz kahve nedir, nasıl yapılır? Kafeinsiz kahve zararlı mı, değil mi? Kafeinsiz kahve faydaları ve zararları

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.12.2024 02:14
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Kökboyasıgiller ailesinin Coffea türünde yer alan bir ağaç olan kahve, bu ağacın meyvesinin çekirdeklerinden üretilir. Çekirdeklerin kavrularak öğütülmesi ile elde edilen toz, sadece su ya da süt de eklenerek tüketilebilir. Kökeninin Afrika’ya dayandığı bilinen kahve, dünya genelinde en sık tüketilen içeceklerden biridir.

Kafeinsiz kahve nedir, nasıl yapılır? Kafeinsiz kahve zararlı mı, değil mi? Kafeinsiz kahve faydaları ve zararları

İlk kez Güney Arabistan’da içildiğine dair çeşitli söylentileri bulunun kahve, bugün tüm dünyayı saran bir tutku hâline dönüşmüş durumdadır. Bir içecek olarak toz hâline getirilmiş olan kahve tanelerinin demlenmesi ile oluşan kahve demleme süresi, öğütme boyutu, suyun sıcaklığı ya da miktarı gibi farklı durumlara bağlı olarak çeşitli türlere ayrılır.

Kafeinsiz kahve nedir?

Kafeinsiz kahve de birçok kahve türünden biridir. Özelliği ise genel olarak tüm kahve türlerinde bulunan kafeini içermediğinin bilinmesidir. Ancak kafeinsiz olarak bilinen bu kahve türü aslında tamamen kafeinsiz değildir.

Çünkü bu kahve türünün kafeini %97 civarında bir oranla azaltılmıştır. Ancak tamamen kafeinden arındırılmamıştır. Bazı hassasiyetleri bulunan kişilerce tercih edilmesinin nedeni bünyeyi fazla zorlamadığının, mide ekşimesi, uykusuzluk gibi durumlara neden olmadığının kabul edilmesidir.

Kafeinsiz kahve nasıl yapılır?

Kafeinsiz kahve üretiminde ilk aşama kahve çekirdeklerinin toplanmasıdır. Çekirdekler hâlâ yeşil renkteyken toplanır. Hemen sonrasında su, organik çözücüler, karbondioksit ve bazı başka maddeler ile çekirdeğin kafein oranı azaltılır.

Bu sayede kahvenin gördüğü işlemlerden sonra işlenen kahvenin içinde yer alan kafein miktarı 180 ml olan bir kahve için normalde 140 miligramken 0-7 miligrama kadar düşer. Hazırlanması da normal kahve gibidir. Sıcak su ile ya da makinede hazırlanabilir.

Kafeinsiz kahve zararlı mı, değil mi?

Bünyeden bünyeye farklı etkiler yapabilen ve çok fazla miktarlarda içilmemesi uzmanlarca önerilen kahve çeşitli faydaları ve zararları ile bilinen bir içecektir. En bilinen kafeinsiz kahve faydalarından bazıları şunlardır:

  • Enerji verir.
  • Potasyum içermesiyle kan basıncını dengeler.
  • Kalp sorunlarını önler.
  • Kolesterolü düşürür.
  • Eklem iltihabını önler.

Fazla tüketildiğinde kafeinsiz kahve zararlarından bazıları ise şu şekildedir:

  • Baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Öksürük
  • Aşırı sinir
Anahtar Kelimeler:
kahve
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