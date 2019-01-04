Kafenizi trend listesine sokacak dekorasyon önerileri

Elbette ki mekan rahatlığı, temizliği, ürün ve hizmet kalitesi bunun ilk adımıdır. Fakat sanılanın aksine bunlar bir işletmeyi rakiplerinden ayırmak, müşteride albeni uyandırmak ve insanların başka kafelere nazaran daha iyi vakit geçirmesini sağlamak için tek başına yeterli değildir. Fark yaratmanın ve insanların dikkatini çekebilmenin diğer adımı ve olmazsa olmazı ise işin içine ince zevkler ve biraz da hayal gücü eklenerek oluşturulacak hoş bir ambiyanstır. İç dekorasyon en az güzel yemek ve kaliteli servis kadar önemlidir.
Kafe kimliğinin bir parçası olan ve iyi tasarlanmış bir iç dekorasyon, henüz menüyü denemeden bile müşteriler üzerinde görsel bir etki bırakarak sık sık gelme isteği uyandırır. Mekan içindeki aydınlatmalar, kullanılan mobilyalar, yemek sunumları ve hatta duvar renkleri insanların ruh hallerini doğrudan etkileyebilmektedir. Bununla beraber mekanın ambiyansı , müşterilerin yemeğin lezzeti hakkında algılarına da etki edebilmektedir.
Yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve aynı tarzdaki diğer kafelerden bir adım öne çıkarak karlı bir işletme haline gelebilmek için kafe sahiplerine birkaç dekorasyon önerimiz var:
EL EMEĞİ EŞYALARLA SICAKLIK KATIN
Mekan dekorasyonunda oyma detaylı masalar, el yapımı sandalyeler, ahşap mobilyalar gibi el emeği eşyalar kullanmak ortama sıcak ve samimi bir hava katacaktır.
LOŞ AYDINLATMALAR KULLANIN
Mekan içinde parlak ve yorucu bir aydınlatma kullanmak yerine loş ve dinlendirici bir ışıklandırma tercih edebilirsiniz. Rahat ve huzurlu hissedilen ortamlar daha çok tercih edilmektedir.
PASTEL VE SICAK TONLAR KULLANMAYA DİKKAT EDİN
Mekan dekorasyonunda hakim olan renklerin pastel ve sıcak tonlarda seçilmesi, göz yoran renklere nazaran daha sakin ve dingin bir ambiyans yaratarak gelen müşterilere keyifli bir deneyim sunacak ve kendilerini son derece rahat hissetmelerini sağlayacaktır.
MEKANI AKSESUARLARLA ZENGİNLEŞTİRİN
Dekorasyonda kullanılan aksesuarlar, dışarıdan bakıldığında mekan hakkında tahmin ettiğinizden çok daha fazla ipucu verir. Mekanın karakterini ortaya koyan da aslında bu ayrıntılardır. Bu nedenle iç dekorasyonunuzda konseptinize uygun ve dikkat çekici objeleri bol bol kullanmaktan çekinmeyin.
ZEMİN MALZEMESİ SEÇİMİ ÖNEMLİ
Mekanın daha geniş ve ferah gözükmesi için zeminin mümkün olduğunca sade ve mat tutulması gerekmektedir. Dekorasyona ve duvar renklerine uygun mat bir parke oldukça elegan duracaktır. Eğer zemin döşemesine farklı bir dokunuş katılmak isteniyorsa, bu tarz bir parke pastel tonlarda seramikler ile kombinlenebilir.
AVİZE VE ABAJURLAR MEKANIN HAVASINI DEĞİŞTİRİR
Avize ve abajurlar mekana tarz katmanın en kısa yoludur. Gösterişli bir avize, zarif bir lambader ya da yaratıcı, çılgın bir aydınlatma fikri mekanın albenisini birkaç basamak birden yükseltecektir.
İÇ MEKANDA BİTKİ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİN
Tazelik hissi veren ve ferahlığıyla insanlara ilham kaynağı olan bir mekan için canlı bitkiler kesinlikle mükemmel seçeneklerdir. İnsanların kafenizi sık sık ziyaret etmesi için bir bahane yaratmak istiyorsanız, mekanınızı yeşilin huzur veren tonlarına gözünüz kapalı emanet edebilirsiniz.
GÖZ ALICI BAR TASARIMLARI
Bir kafe, müşterilerinden dekorasyon konusundaki en büyük notu şüphesiz bar tasarımıyla alır. Önemli bir alan kaplayan bar bölümü şık, dikkat çekici ve kaliteli bir tasarımla mekanı cazibesini son derece yükseltebilir.
Aynı şekilde müşteriler mekanın kalite notunu değerlendirirken de bar tasarımını dikkate alacaklardır. Bu nedenle bar bölümünün son derece dekoratif,zevkli ve masraftan kaçınılmamış olması gerekir.
DUVARLAR BOŞ KALMASIN
Dekorasyonu tamamlayan en önemli unsur kafenizin duvarlarını süsyelecek tablolar, duvar resimleri, orijinal duvar kağıtları veya hoş duvar aksesuarlarıdır. Boş duvarlar mekanda tamamlanmamışlık hissi yaratabilir. Mekan dekorasyonunda yaratıcılığınızı konuşturmak için ise duvarlar son derece uygun alanlardır.
KÜÇÜK DETAYLARI GÖZDEN KAÇIRMAYIN
Duvarlar, raflar, masaların üzeri gibi kafeninizin dört bir yanına serpiştireceğiniz dekoratif detaylar küçük gibi görünseler de etkileri bir o kadar büyüktür. Bu hoş detayları atlamayarak müşterilerinizin kalbini fethedin.
KOLTUK VE SANDALYE SEÇİMLERİNE DİKKAT
Mekandaki koltuk ve sandalyelerin dekorasyona uygunluğu kadar rahat olması da büyük önem taşımaktadır. Gittiği kafedeki oturma deneyimi müşterinin tercihlerini son derece etkilemektedir. Otururken ve yemek yerken rahatsız hissettiği bir mekan tabii ki kişinin ilk tercihi olmuyor. Bu nedenle tercih edilen oturma gruplarının konforlu olmasına dikkat edilmelidir.
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