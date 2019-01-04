Kafenizi trend listesine sokacak dekorasyon önerileri

Elbette ki mekan rahatlığı, temizliği, ürün ve hizmet kalitesi bunun ilk adımıdır. Fakat sanılanın aksine bunlar bir işletmeyi rakiplerinden ayırmak, müşteride albeni uyandırmak ve insanların başka kafelere nazaran daha iyi vakit geçirmesini sağlamak için tek başına yeterli değildir. Fark yaratmanın ve insanların dikkatini çekebilmenin diğer adımı ve olmazsa olmazı ise işin içine ince zevkler ve biraz da hayal gücü eklenerek oluşturulacak hoş bir ambiyanstır. İç dekorasyon en az güzel yemek ve kaliteli servis kadar önemlidir.

Kafe kimliğinin bir parçası olan ve iyi tasarlanmış bir iç dekorasyon, henüz menüyü denemeden bile müşteriler üzerinde görsel bir etki bırakarak sık sık gelme isteği uyandırır. Mekan içindeki aydınlatmalar, kullanılan mobilyalar, yemek sunumları ve hatta duvar renkleri insanların ruh hallerini doğrudan etkileyebilmektedir. Bununla beraber mekanın ambiyansı , müşterilerin yemeğin lezzeti hakkında algılarına da etki edebilmektedir.

Yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve aynı tarzdaki diğer kafelerden bir adım öne çıkarak karlı bir işletme haline gelebilmek için kafe sahiplerine birkaç dekorasyon önerimiz var: