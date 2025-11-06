EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları

Kağıdı kim, ne zaman icat etti? Kağıdı ilk kim buldu?

Nemli ağaç lifleri ya da otların bezlerinden elde edilen selüloz hamuru preslendikten sonra esnek levhalar içinde kurutulur. Bu işlemin sonunda ise genel olarak yazma işi için kullanılan, çizim ya da baskı da yapılabilen kağıt üretimi gerçekleşir.

Kağıdı kim, ne zaman icat etti? Kağıdı ilk kim buldu?
Ferhan Petek

Kağıdın en yaygın kullanımı yazı yazmak ya da baskı yapmaktır. Ancak inşaat sektöründe endüstriyel alanda da birçok işlem için kağıt kullanılmaktadır. Paketlemeden temizlik malzemesine çeşitli üretim ve hizmetlerde kullanılan bir malzeme olan kağıdın oldukça eski bir tarihçeye sahip olduğu bilinmektedir. Türkçe’deki kağıt kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Telaffuzları farklı bölge ve şehirlerde değişiklik gösterebilmektedir.

Kağıdı kim, ne zaman icat etti?

Bugün kullanılan modern kağıdın köklerinin Çin’e, milattan önce ikinci yüzyıla dayandığı kabul edilmektedir. Kağıt üretimi İpek Yolu’nu takip etmiş ve önce Çin’e oradan da İran’a ulaşmıştır. Milattan sonra 105 yılında kendi kağıt yapma tekniğini geliştirmiş olan Çinli saray görevlisi Cai Lun birçok tarihi kaynakta kağıdın mucidi olarak anılmaktadır.

İslam fetihleri gerçekleşmeden önce Maveraünnehir’de hakim olan Çinliler, Semerkant’ta kaliteli kağıt sanatını geliştirmişlerdir. Semerkant kağıdı, Avrupa’ya ve Müslüman ülkelere ihraç edilmiştir. Dokuzuncu ve onuncu yüzyıllarda ise kaleme alınan birçok eser Semerkant kağıdı kullanılarak basılmıştır.

Kağıdı ilk kim buldu?

Bazı tarihçilere göre Müslümanlar kağıt imalatını 751 yılındaki Abbasiler ve Çin orduları arasında yaşanan Talas Savaşı’nın sonucunda Çinli esirler aracılığı ile öğrenmişlerdir. Bu tarihten sonra ise Yakındoğu’da kağıt imal etmek için imalathaneler açıldığı bilinmektedir.

Kağıda dair en eski kalıntılara Tibet’te rastlanmıştır. Yapılan arkeolojik kazılara ve araştırmalara göre bu buluntular ikinci yüzyıla tarihlenmiştir. Ancak tam olarak kim tarafından icat edildiğine dair net bir isim bilgisi bulunmamaktadır.

Tsai Lun’un icadı olan kağıt yapım tekniğinde dut ağacının kabuğu küllü su ile kaynatılmaktadır. Daha sora ise dövülmekte ve hamur haline gelene dek yoğrulmaktadır. Oluşan hamur kalburun üzerine yayılır ve sıkıştırılıp suyu süzüldükten sonra kurutularak kullanmaktadır. Bu teknik önce Kore, Japonya ve Vietnam daha sonra ise diğer ülkelere yayılmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tekin duyurdu! LGS tarihi belli olduBakan Tekin duyurdu! LGS tarihi belli oldu
Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?

Anahtar Kelimeler:
kağıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.