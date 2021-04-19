Kağıt Ev dizisi 1. bölüme Cemre damga vurdu! Sosyal medyayı salladı! Kağıt Ev 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nu ilk kez bir televizyon dizisinde buluşturan Kağıt Ev dizisi 19 Nisan Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Kağıt Ev'de evli ve 3 çocuk sahibi Aylin ve Cihan Fırtına'nın hayatları kızları Cemre'nin işlediği cinayetle alt üst oldu.

Mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ve önüne geçemedikleri bir cinayetle darmadağın olan Fırtına ailesinin sıra dışı hikayesini anlatan Kağıt Ev'in 2. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

KAĞIT EV SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kağıt Ev dizisi ekrana geldiği ilk bölümü sosyal medyada da gündem oldu. Aylin ve Cihan'ın kızları Cemre karakteri hakkında da binlerce paylaşım yapıldı.

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın paylaştığı Kağıt Ev'in oyuncu kadrosunda ise; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi isimler de yer alıyor.



KAĞIT EV KONUSU

Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar.