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Kağıt Ev dizisi 1. bölüme Cemre damga vurdu! Sosyal medyayı salladı! Kağıt Ev 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

19.04.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun başrolleri paylaştığı Kağıt Ev ilk bölümündeki sıra dışı sahneleriyle dikkat çekti. Genç oyuncu Helin Kandemir'in canlandırdığı Cemre karakteri ise yaptıklarıyla ilk bölüme damga vurdu. Kağıt Ev dizisi sosyal medyada da gündem oldu. Kağıt Ev'in 2. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nu ilk kez bir televizyon dizisinde buluşturan Kağıt Ev dizisi 19 Nisan Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Kağıt Ev'de evli ve 3 çocuk sahibi Aylin ve Cihan Fırtına'nın hayatları kızları Cemre'nin işlediği cinayetle alt üst oldu.

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Mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ve önüne geçemedikleri bir cinayetle darmadağın olan Fırtına ailesinin sıra dışı hikayesini anlatan Kağıt Ev'in 2. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

KAĞIT EV SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kağıt Ev dizisi ekrana geldiği ilk bölümü sosyal medyada da gündem oldu. Aylin ve Cihan'ın kızları Cemre karakteri hakkında da binlerce paylaşım yapıldı.

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Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın paylaştığı Kağıt Ev'in oyuncu kadrosunda ise; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi isimler de yer alıyor.
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KAĞIT EV KONUSU

Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar.

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Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur.
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Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı ‘Suçlu Peşinde’ programının yapımcısı Azra İnce’nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin’i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile.

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Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci’yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre’nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.
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Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm’ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci’yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert’tir… Çünkü İnci, Mert’in herkesten gizlediği sevgilisidir.

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Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan’a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu
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