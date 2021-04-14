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Kağıt Ev ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

14.04.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı Kağıt Ev dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. O3 Medya imzali Kağıt Ev dizisi iddialı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile ekranlarda olacak. Peki, Kağıt Ev hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kağıt Ev dizisinin fragmanı...

Kağıt Ev ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Star Tv ekranlarında başlaması planlanan Kağıt Ev dizisi heyecanla bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu ve yapımcılığını O3 medyanın üstlendiği Kağıt Ev dizisinin fragmanı izleyenlerde merak uyandırdı. Peki, Kağıt Ev ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

KAĞIT EV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kağıt Ev dizisine geri sayım başladı. Kağıt Ev 19 Nisan 2021 Pazartesi günü Star TV’de saat 20:00’de başlıyor..

KAĞIT EV DİZİSİNİN KONUSU

Erdal Beşikçioğlu’nun Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı, Nur Fettahoğlu’nun ise başarılı Avukat Aylin Fırtına’yı canlandırdığı dizinin konusu ise şöyledir: Aylin ve Cihan’ın mutlu bir evliliği vardır. İşlerinde de çok başarılı olan çiftin 3 çocukları bulunmaktadır. Hayatları bir yanlış anlaşılmadan sonra darmadağın olacaktır...

KAĞIT EV DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:

Nur Fettahoğlu

Erdal Beşikçioğlu

Tuvana Türkay

Can Nergis

Nihal Koldaş

Nejat Uygur

Yaşar Uzel

Helin Kandemir

KAĞIT EV DİZİSİ 1.BÖLÜM FRAGMANI


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Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu Nur Fettahoğlu
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