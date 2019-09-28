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Kağıt yerine bedenini kullanan kadın görenleri büyülüyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 28.09.2019 02:07 | Son Güncelleme

Mariela Luis, ikonik mimari yapıları kendi bedeni üzerine çizdiği paylaşımlarıyla Instagram'da ilgi topluyor.

Sanatçılar ve tasarımcılar mimariye duydukları tutkuyu farklı şekillerde ve farklı tekniklerle dışa vuruyorlar. Drop-a-Pin’in yaka iğneleri, Federico Babina’nın illüstrasyonları, Parth Kothekar’ın kağıt kesme sanatıyla çıkardığı işler, Charles Henry ve Elin Petronella çiftinin nakışları ya da Matthias Jung’ın gerçeküstü kolajları bunun en güzel örnekleriydi. Mariela Luis ise mimari tutkusunu kendi bedenine çizim yaparak dışarı vuruyor.

KAĞIT YERİNE BEDENİNİ KULLANIYOR

Instagram’da marielaluisart adıyla paylaşımlar yapan ve beğeni toplayan İspanyol sanatçı Mariela Luis, oldukça detaylı çizimler yapıyor. Yüzey olarak da kağıt yerine kendi ellerini, kollarını ve bacaklarını kullanıyor. Malzeme olarak da BIC kalemler başta olmak üzere, çeşitli mürekkepli kalemlerden hatta basit tükenmez kalemlerden faydalandığı görülüyor.

BİR ESKİZİ 10 DAKİKADA TAMAMLIYOR

Londra’daki Westminster Abbey’den New York’taki St. Patrick Katedrali’ne kadar pek çok önemli ve karmaşık detaylara sahip yapıyı kağıttan daha zor bir yüzey olan kendi cildine çiziyor. Üstelik bunlar silinmeye mahkum geçici sanat eserleri. Bu çizimleri ölümsüzleştiren tek şey fotoğraflar. Etkileyici bir şekilde, Luis’in çizimlerini en fazla 10 dakikada tamamlıyor. Üstelik bir çok ayrıntıyı da bu süre içinde eklemeyi başarıyor.

ŞIK BİR MİMARİ DÖVMESİ!

Arada sırada kağıt, peçete, parçalanmış mukavvalar ya da siyah resim kağıdı üzerine yaptığı çizimleri de paylaşıyor sanatçı. Ancak kendi bedenine yaptığı çizimler şık birer mimari dövmesi gibi durduğu için daha çok dikkat çekiyor.

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bedene dövme instagram

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