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Kahraman hostes 1 yaşındaki bebeği hayata döndürdü!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 29.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

İrlanda'dan İzmir'e giden uçakta yaşanan panik anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Yediği cips boğazına takılan bebek, ölmek üzereyken bir hostesin yardımıyla hayatta kaldı. Olaya müdahale eden hostes, sanal alemde kahraman ilan edildi. Panik halindeki anne ise minnettarlığını yaptığı paylaşımla anlattı.

Kahraman hostes 1 yaşındaki bebeği hayata döndürdü!

İrlanda’nın Cork şehrinden İzmir’e gitmek için Aer Lingus havayollarına ait bir uçakla yola çıkan Lisa Murray, hayatının şokunu yaşadı. 1 yaşındaki kızı Miley Rose Spillane’le beraber yolculuğa başlayan Murray, uçağın kalkışından 2 saat sonra kızının nefes alamamaya başlamasıyla paniğe kapıldı.

Küçük kızın boğazına yediği patates cipslerinden biri takılırken, kabini saran panik havası arasında olaya hosteslerden Chloe müdahale etti.

Miley’yi kucağına alarak sakinleştiren Chloe, küçük kızın boğazına takılan cipsi çıkarmayı başardı. Miley’nin solunumunun normale dönmesiyle, uçaktaki herkes rahat bir nefes aldı.

Anne Murray, olayın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kahraman hostese teşekkür eden Murray, “Havayolu şirketine ve tüm uçuş personeline tüm kalbimle teşekkür ediyorum, tabii ki özellikle Chloe’ye. Çocuğum bilincini kaybetmiş şekilde hayatını kaybetmek üzereydi. Ben çığlık atmaktan başka bir şey yapamazken, Chloe onu kendi çocuğuymuş gibi kanatları altına aldı ve hayatını kurtardı. Ona hayatımın sonuna kadar minnettar kalacağım” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
hostes uçak

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