Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı! İşte Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihi...

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'daki okullara ilişkin sın dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası 4 ilde kademeli olarak eğitime başlanacağını belirtti. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'nın bazı ilçelerinde 27 Mart itibariyle yüz yüze eğitim başlayacak.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizin bazı ilçelerinde 27 Mart itibariyle yüz yüze eğitim başlayacak." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER'DEN KAHRAMANMARAŞ, ADIYAMAN, HATAY VE MALATYA'DAKİ OKULLAR İÇİN AÇIKLAMA

Eğitimler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda gerçekleşecek. Bakan Özer açıklamasında "Taşımalı eğitimle süreçleri ilerleteceğiz. Adını saymadığımız ilçelerde kararları Valiliklere bırakıyoruz. Çocuklarımızı yalnız bırakmamak ve bu travmayı atlatmaları için çadırlarda kontey okullarda çocuklarımızı yalnız bırakmadık... Burada zikretmediğimiz ilçelerimizde de öğrencilerimize eğitim desteği vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

