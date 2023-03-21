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Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı! İşte Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihi...

21.03.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay için son dakika açıklaması Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakan Özer 4 ilde eğitim kademeli olarak başlayacağını belirtti. Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak? İşte deprem bölgesindeki okulların açılış tarihi...

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı! İşte Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihi...

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'daki okullara ilişkin sın dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası 4 ilde kademeli olarak eğitime başlanacağını belirtti. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'nın bazı ilçelerinde 27 Mart itibariyle yüz yüze eğitim başlayacak.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Kahramanmaraş, Hatay, Adana’da okulların açılma tarihi belli mi?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizin bazı ilçelerinde 27 Mart itibariyle yüz yüze eğitim başlayacak." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER'DEN KAHRAMANMARAŞ, ADIYAMAN, HATAY VE MALATYA'DAKİ OKULLAR İÇİN AÇIKLAMA

Eğitimler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda gerçekleşecek. Bakan Özer açıklamasında "Taşımalı eğitimle süreçleri ilerleteceğiz. Adını saymadığımız ilçelerde kararları Valiliklere bırakıyoruz. Çocuklarımızı yalnız bırakmamak ve bu travmayı atlatmaları için çadırlarda kontey okullarda çocuklarımızı yalnız bırakmadık... Burada zikretmediğimiz ilçelerimizde de öğrencilerimize eğitim desteği vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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