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Kahramanmaraş’ın kuzeyinde termometreler -6,9’u gördü

Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle termometreler sıfırın altına düştü. Bölgenin en soğuk yeri sıfırın altında eksi 6,9 derece ile Göksun oldu.

Kahramanmaraş’ın kuzeyinde termometreler -6,9’u gördü

Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkisini artırdı. Elbistan’ın yüksek rakımlı Sarıgüzel Yaylası’nda etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre gece sıcaklıkları tüm kuzey ilçelerinde sıfırın altına geriledi.

Kahramanmaraş’ın kuzeyinde termometreler -6,9’u gördü 1

Kayıtlara geçen verilere göre bölgenin en soğuk merkezi eksi 6,9 derece ile Göksun oldu. Elbistan ilçe merkezinde termometreler eksi 5,9 dereceyi gösterirken; Akarca mevkisinde eksi 5,5, Kangal köyünde ise eksi 5,3 derece ölçüldü. Dondurucu soğuklar nedeniyle Elbistan’da park halindeki araçların camları buz tuttu.

Ekinözü ilçe merkezinde sıcaklık sıfırın altında eksi 5,3 dereceye düşerken, Nurhak ilçesinde termometreler eksi 4,7 dereceyi gösterdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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