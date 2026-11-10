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2027'nin en popüler rotaları belli oldu: Türkiye’den iki şehir ilk 5'te!

2027 yaz tatili için erken rezervasyonlar başladı. İngiltere'nin en büyük tur operatörlerinden Jet2, şimdiden en çok rezervasyon yapılan tatil beldelerini açıkladı. Listede İspanya ilk sırada yer alırken Türkiye'den iki popüler tatil merkezi ilk 5'e girdi.

2027'nin en popüler rotaları belli oldu: Türkiye’den iki şehir ilk 5'te!
Çiğdem Berfin Sevinç

Yaz tatilini şimdiden planlamaya başlayan turistlerin tercihleri belli oldu. Jet2'nin 2027 yaz sezonuna ilişkin rezervasyon verilerine göre İspanya, Türkiye ve Kıbrıs en çok ilgi gören destinasyonlar arasında yer aldı.

2027 nin en popüler rotaları belli oldu: Türkiye’den iki şehir ilk 5 te! 1

TÜRKİYE'DEN İKİ TATİL MERKEZİ İLK 5'TE

Jet2'nin açıkladığı listede İspanya'nın Benidorm kenti ilk sırada yer aldı. Tenerife'deki Costa Adeje ikinci olurken Türkiye'den Alanya üçüncü sıraya yerleşti.

Kıbrıs'ın Baf (Paphos) bölgesi dördüncü, Marmaris ise beşinci sırada kendine yer buldu. Türkiye'den iki tatil merkezinin ilk 5'e girmesi dikkat çekti.

Tenerife'deki Playa de las Americas altıncı, Kıbrıs'taki Protaras yedinci sırada yer aldı. İspanya'dan Salou, Palma Nova ve Benalmadena da ilk 10'a girdi.

2027 nin en popüler rotaları belli oldu: Türkiye’den iki şehir ilk 5 te! 2

2027 YAZ SEZONUNDA EN ÇOK REZERVASYON YAPILAN 10 TATİL BELDESİ

  1. Benidorm – İspanya
  2. Costa Adeje – Tenerife
  3. Alanya – Türkiye
  4. Paphos – Kıbrıs
  5. Marmaris – Türkiye
  6. Playa de las Americas – Tenerife
  7. Protaras – Kıbrıs
  8. Salou – İspanya
  9. Palma Nova – Mayorka
  10. Benalmadena – İspanya

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Alanya Marmaris Türkiye turist tatil Şehir hastanesi rota
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