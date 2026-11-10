2027'nin en popüler rotaları belli oldu: Türkiye’den iki şehir ilk 5'te!

Yaz tatilini şimdiden planlamaya başlayan turistlerin tercihleri belli oldu. Jet2'nin 2027 yaz sezonuna ilişkin rezervasyon verilerine göre İspanya, Türkiye ve Kıbrıs en çok ilgi gören destinasyonlar arasında yer aldı.

TÜRKİYE'DEN İKİ TATİL MERKEZİ İLK 5'TE

Jet2'nin açıkladığı listede İspanya'nın Benidorm kenti ilk sırada yer aldı. Tenerife'deki Costa Adeje ikinci olurken Türkiye'den Alanya üçüncü sıraya yerleşti.

Kıbrıs'ın Baf (Paphos) bölgesi dördüncü, Marmaris ise beşinci sırada kendine yer buldu. Türkiye'den iki tatil merkezinin ilk 5'e girmesi dikkat çekti.

Tenerife'deki Playa de las Americas altıncı, Kıbrıs'taki Protaras yedinci sırada yer aldı. İspanya'dan Salou, Palma Nova ve Benalmadena da ilk 10'a girdi.

2027 YAZ SEZONUNDA EN ÇOK REZERVASYON YAPILAN 10 TATİL BELDESİ