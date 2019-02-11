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Kahramanmaraş'ta amatör maçta kavga

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 11.02.2019 10:59 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta oynanan bir amatör lig maçında bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, 1. Amatör Küme 14. hafta maçında B Grup'ta mücadele eden Türkoğlu Belediyespor ile Anadolu Gençlikspor takımları, Türkoğlu Stadı'nda karşılaştı. Hakem Ahmet Cengiz Gök'ün yönettiği maç, 1-1 sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Türkoğlu Belediyespor futbolcuları ile Anadolu Gençlikspor Teknik Direktörü Keramettin Güler arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraftarların da sahaya girmesiyle büyüyen kavgayı polis güçlükle yatıştırdı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş 1. Amatör Küme Türkoğlu Belediyespor Anadolu Gençlikspor Türkoğlu Stadı

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