Kahramanmaraş'ta amatör maçta kavga

Alınan bilgiye göre, 1. Amatör Küme 14. hafta maçında B Grup'ta mücadele eden Türkoğlu Belediyespor ile Anadolu Gençlikspor takımları, Türkoğlu Stadı'nda karşılaştı. Hakem Ahmet Cengiz Gök'ün yönettiği maç, 1-1 sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Türkoğlu Belediyespor futbolcuları ile Anadolu Gençlikspor Teknik Direktörü Keramettin Güler arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraftarların da sahaya girmesiyle büyüyen kavgayı polis güçlükle yatıştırdı. (AA)
33 yıldır saklıyorlarmış! O belgeler ortaya çıktı
Devriye sırasında ele geçirildi! Tam 1 ton 300 kilogram!
Ünlü tatil merkezi kana bulandı: Ölü ve yaralılar var!
Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden yeni açıklama 'Bu adamın sahibi kim?'
Türkiye Kart geliyor! Her ilde kullanılacak
Dizi tutkunları buraya! IMDb'ye göre tüm zamanların en iyi 24 dizisi
Defalarca izledik ama bu hatayı yeni fark ettik
Ünlü söz yazarı hayatını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum