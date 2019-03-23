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Kahramanmaraş’ta aranan 33 kişi yakalandı

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HABER  | 23.03.2019 03:58 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede yapılan şok operasyonda çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta aranan 33 kişi yakalandı

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık, Türkoğlu ve Dulkadiroğlu İlçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. 24 ayrı noktada gerçekleşen operasyona 217 jandarma personeli katılırken, detektör narkotik köpeği Atos ile bomba arama köpeği Aşil’de eşlik etti. 926 araç ile 2 bin 311 kişi sorgulandığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı.

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Operasyon kapsamında, deniz kızı heykeli, yüzük, metal kitabe, mühür, çan ve parçalarından oluşan 7 adet tarihi eserle birlikte, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Şok operasyonda yakalanan 33 kişi alınan sağlık raporunun ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş operasyon

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