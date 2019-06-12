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Kahramanmaraş'ta bahçeyi temizlerken ormanı yaktılar

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GÜNDEM  | 12.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bahçe temizliği yapılırken yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu 2 hektar örtü yandı.

Kahramanmaraş'ta bahçeyi temizlerken ormanı yaktılar

Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Terzi Deresi mevkiinde meydana geldi. Bir evin bahçesindeki kuru otları temizlemek için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı ve alevler hızla yayıldı.

HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.Yangın söndürme işçilerinin 5 arazöz, 3 su tankı ile müdahale ettiği yangına, yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 2 hektar örtü alanı yandı. Yangında evin zarar görmediği belirtildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş bahçe temizliği yangın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu olayda yangına sebebiyet veren ,yiğit yurttaşların tutuklanmaması ve ceza almamaları sevindirici bir gelişme.
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