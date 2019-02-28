Kahramanmaraş'ta bir kişi metal parçasını kesip, cep telefonu diye sattı

Olay, sabah saatlerinde Trabzon Caddesi'nde, Mehmet Sular'a ait cep telefonu ve aksesuarı mağazasında meydana geldi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Mehmet D., elinde açılmamış 2 cep telefonu kutusu ile Sular'a ait mağazaya girdi. Mehmet D., faturasını da gösterdiği telefonları mağazadan aldığını ve satmak istediğini söyledi. Mehmet Sular, kutuları açmadan telefonları 8 bin 200 lira karşılığında aldı ve Mehmet D.'ye 6 bin lira ödeyip, 2 bin 200 lirasını öğleden sonra vereceğini belirtti. Mehmet D. mağazadan ayrıldıktan sonra Mehmet Sular, kutuların arkasının yapıştırıcı ile yapıştırıldığını fark etti. Bunun üzerine kutuları açan Sular, orijinal telefon ölçülerinde, 148'er gram ağırlığında 2 metal parçası ile karşılaştı. Hemen polise haber veren Mehmet Sular, Mehmet D.'yi de arayarak paranın kalan bölümünü vereceğini söyledi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Mağazaya gelen Mehmet D., Sular'ın gerçeği öğrendiğini fark edince hızla kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen polisler, kovalamaca sonucu Mehmet D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mehmet D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet D.'nin üzerinden çıkan 6 bin lira da polis tarafından Mehmet Sular'a teslim edildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.