Kahramanmaraş’ta doğaseverlerin uğrak noktası olmayı başardı! Doğal güzelliklerini korumaya devam ediyor

Göksun ilçesine bağlı Payamburnu Mahallesinde bulunan Zopzop Mağarası onlarca mağara, şelaleler, yüksek kayalar ve girintiler-çıkıntılarla doğal güzelliğini korumaya devam ediyor.

Doğa fotoğrafcısı Mehmet Gören, “Göksun doğasıyla görülmeye değer bir yer. Çok sayıda tarihi yer mevcuttur. Bölgenin en fazla ormanına sahip. Zopzop Mağarası diye adlandırılan bu yerde girinti-çıkıntılı küçük-büyük onlarca mağara mevcuttur" dedi.

Bilhassa ilkbaharın başlarında onlarca şelalelenin görülmeye değer olduğunu vurgulayan Gören, "Yüzlerce metre yüksekliğinde büyük kaya parçaları heybetiyle insanı karşılamaktadır. Ayrıca Zopzop Mağarası'nın alt tarafı Cödden deresi ise bütün ihtişamını sunuyor" diye konuştu.

(İHA)



