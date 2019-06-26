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Kahramanmaraş'ta İntihara kalkışan kişiye 'atla' diye bağırıp, bahse girmeye kalkıştı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2019 19:07 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, ailevi sorunları olduğu iddiasıyla 9 katlı binanın çatısına çıkan Soner A. (38), intihara kalkıştı. Olayı gören ve izleyen bir kişinin 'atla oğlum atla' diye bağırması ise tepki çekti.

Olay, öğleden sonra Hükümet Bulvarı'ndaki 9 katlı apartmanda meydana geldi.

Soner A., ailevi sorunları olduğu iddiasıyla çatıya çıkıp, atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Soner A.'nın atlama ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı açarken, polisler de yukarı çıktı. Polisler, Soner A.'yı intihardan vazgeçirmeye çalıştı ancak olumsuz yanıt aldı. Soner A., zaman zaman bir ayağına aşağı sarkıttı.

BİR VATANDAŞ 'ATLASANA' DİYE BAĞIRDI

Binanın çatısında Soner A.'yı gören çevredekiler, apartmanın önünde toplanıp olayı izlemeye başladı. İntihar girişimini izleyen kalabalığın içinden bazıları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, bazıları da, 'atlasana' diye bağırdı. Bir kişinin 'Atla oğlum atla' demesi diğerlerinden tepki gördü.

İNTİHARA KALKIŞAN ŞAHIS AÇIKLAMA YAPMAK İSTEDİ

Polisin yaklaşık 20 dakika süren ikna çalışması sonunda intihardan vazgeçen Soner A., aşağıya indiğinde kendisini görüntüleyen gazetecilere açıklama yapmak istedi.

Gazetecilere 'Allah sizden razı olsun' diyen Soner A., basın açıklaması yapmak istediğini belirtti. Polis ekiplerince ambulansa götürülen Soner A., sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş intihar girişimi sosyal medya canlı yayın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Atla diyen insan müsveddesi, sen çıkıp atlasana. İnsanım diye geçinen yaratık.
oglum çatıya çıkıp ağlama suriyelilerin ulkeye gelip işinizi paranizi elinizden almasına alkış tuttunuz
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