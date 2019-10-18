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Kahramanmaraş’ta motosiklet kazası: 2 ölü, 2 yaralı

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GÜNDEM  | 18.10.2019 06:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta motosiklet kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Türkoğlu ilçesi Kırmakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Hasan Tanrıkulu (20) idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken karşı yönden gelen Emre Tanrıkulu idaresindeki motosikletle çarpıştı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri motosiklet sürücüleri ile birlikte yolcu olarak bulunan Mustafa Tanrıkulu ve Hacı Tanrıkulu’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralılardan kardeş oldukları öğrenilen Hasan Tanrıkulu ve Mustafa Tanrıkulu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

Üst üste korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar varÜst üste korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş motosiklet kazası

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