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Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri YKS'ye girdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.06.2019 12:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmenin heyecanını yaşadı.

Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri YKS'ye girdi

İlçeye bağlı Kırmakaya Mahallesi'nde oturan Hatice ve Yunus Tanrıkulu çiftinin çocukları 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler, dedeleri Abdullah Tanrıkulu ile sınava girecekleri merkez Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

Burada bir süre görevlilerle sohbet eden kardeşler, sınav giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildikten sonra salona alındı.

Ayşe Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerindeki okulu okumak için sınav gireceklerini belirtti.

Yıl boyunca, başarılı olabilmek için çok çalıştıklarını dile getiren Tanrıkulu, "İlk sınavımız çok mutluyuz. Birlikte sınava giriyoruz. İnşallah kazanırız. Çok heyecanlıyız. İnşallah sınava heyecanımız geçer. İlahiyat okumak istiyoruz. Öğretmenlik de yazmayı düşünüyoruz. Bütün öğrencilere başarılar dileriz. Allah emeklerini boşa çıkartmasın." dedi.

Sema Tanrıkulu ise Türkiye'de sınava giren tek siyam ikizleri olduklarını belirterek bütün öğrencilere başarılar diledi.

Dede Abdullah Tanrıkulu ise torunlarını sınava getirdiğini ve çok mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
YKS Kahramanmaraş siyam ikizleri

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah sabır vermiş mutluluk vermiş yüzlerindeki gülücük çoğu sağlıklı zenginde yok..
RABBİM TÜM SINAVLARINIZIN KOLAY EYLESİN, MAŞALLAH SİZE... ZATEN EN BÜYÜK SINAVINIZI BAŞARIYLA VERİYORSUNUZ. HEKAL OLSUN SİZE...
Allah'ım sen ne büyüksün
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