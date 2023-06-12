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    Kahramanmaraş usulü ekşili çorba tarifi! Ekşili çorba nasıl yapılır?

    12.06.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Klasik çorba tariflerinden sıkıldıysanız ve farklı çorba tarifleri arıyorsanız Kahramanmaraş usulü ekşili çorbayı kesinlikle denemeniz gerekiyor. Bakliyatlar kullanılarak hazırlanan bu enfes çorba oldukça seviliyor. İşte Kahramanmaraş usulü ekşili çorba tarifi...

    Kahramanmaraş usulü ekşili çorba tarifi! Ekşili çorba nasıl yapılır?

    Kahramanmaraş usulü ekşili çorba bol baharat ve bakliyatla birçok damak tadına uygun bir lezzet oluyor. Adını içindeki sumak ekşisinden alan ekşili çorba akşam yemeklerinin yıldızı haline geliyor.

    MALZEMELER

    • 1 su bardağı kırmızı mercimek
    • Yarım su bardağından biraz fazla yarma ( dövme )
    • 1 su bardağı haşlanmış nohut
    • 1 bağ pazı ( pancar ) { semizotu patlıcan veya ıspanakta kullanılabilir }
    • 3 diş sarımsak
    • 1 yemek kaşığı sumak ekşisi ( limonda kullanılabilir )
    • Tuz
    • Pulbiber
    • Nane
    • Tereyağ veya sıvı yağ

    TARİF

    • Mercimek ve yarmayı yıkayıp üzerine 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su ve tuz ilave edin ve tencereyi ocağa alın.
    • Haşlanmış nohut kullanacaksanız nohutu daha sonra ekleyebilirsiniz. Kullanmayacaksanız nohutu bir bardaktan biraz daha az olacak şekilde bu aşamada ekleyip pişirin.
    • Çorbaya ara ara su ekleyin.
    • Diğer taraftan pazıları yıkayıp ince ince doğrayın.
    • Mercimek ve yarma yumuşadığında nohutu ilave edin ve biraz daha pişirin.
    • Ardından pazıyı ekleyin.
    • Pazılar piştiğinde çorbanın kıvamını ayarlayıp ekşisi ve sarımsağı ilave edin.
    • 5 dakika kadar daha kaynatıp ocaktan alın.
    • Üzerine yağ, pulbiber ve nane ile hazırlanan sosu dökerek servis tabağına alın.

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    AFİYET OLSUN!

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