Kahramanmaraş usulü ekşili çorba tarifi! Ekşili çorba nasıl yapılır?

Klasik çorba tariflerinden sıkıldıysanız ve farklı çorba tarifleri arıyorsanız Kahramanmaraş usulü ekşili çorbayı kesinlikle denemeniz gerekiyor. Bakliyatlar kullanılarak hazırlanan bu enfes çorba oldukça seviliyor. İşte Kahramanmaraş usulü ekşili çorba tarifi...
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.