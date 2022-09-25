Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.E'nin ikamet ve üzerinde yaptığı aramada bir miktar esrar ile 228 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz