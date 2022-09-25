Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.E'nin ikamet ve üzerinde yaptığı aramada bir miktar esrar ile 228 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



