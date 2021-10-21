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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

21.10.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

H.L'nin kullandığı 96 FV 2223 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağında, önce H.H.I. idaresindeki 46 DV 384 plakalı otomobille ardından S.A. yönetimindeki 46 FM 389 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler S.A. ve H.H.I. ile yolculardan M.K. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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