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Kahreden görüntü! Açlıktan bitkin düşen sokak köpeği son anda kurtarıldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | Son Güncelleme

Antalya'daki Manavgat ilçesinde açlıktan bitkin düşen sokak köpeğinin görüntüleri yürekleri dağladı. Belediyenin Hayvan Barınağı ekipleri tarafından tedavi altına alınan sokak köpeği, ölümden son anda kurtarıldı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin açlıktan bitkin vaziyette ölüme terk edildiğini bildirmesi üzerine harekete geçen Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, sokak köpeğini alarak barınağa getirdi. Açlıktan ve soğuktan baygın vaziyette barınağa getirilen sokak köpeğine barınak veterinerleri tarafından ilk müdahale serum takılarak yapıldı. Köpeğin tedavisinin sağlığına kavuşuncaya kadar sürdürüleceği bildirilirken vatandaşların bu tür olaylar karşısında Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına haber vermeleri istendi.

ZİNCİRE BAĞLI KÖPEK ÖLÜMÜ BEKLİYOR

Öte yandan Belenobası Mahallesi'nde bir tarlada bağlı vaziyetteki aç bırakılan köpek adeta ölümü bekliyor. Bir vatandaşın görerek yanındaki yiyecekleri verdiği ve neredeyse bir deri bir kemik kalan köpek, zinciri çözülmesine rağmen bulunduğu yeri terk etmedi. Köpeği gören vatandaşlar, yetkilileri köpeğin bir an önce alınarak tedavisinin yapılması konusunda göreve çağırdı.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sokak köpeği açlık Antalya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şu garibe acımayan insan evladına gram acımazdım gram.
insanlar neden köpeği bağlar hırsızlık için cezayı 20 yıla çıkar bak kimse hırsızlık yapıyormu
İnşallah iyileşir ya. Gerçekten insanlardan nefret ediyorum böyle şeyler gördüğümde. Ağızları yok dilleri yok ne isterler bilmem bu canlılardan. Hayvanlar insanlardan daha vicdanlı. Bu evren sadece bize aitmiş gibi yaşıyoruz. Ağaçların , bitkilerin , çiçeklerin, hayvanların da bu evrende yaşama hakkı olduğunu umarım tez zamanda anlar insanoğlu. Minnak şey inşallah iyileşirsin
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