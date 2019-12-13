Kahreden görüntü! Açlıktan bitkin düşen sokak köpeği son anda kurtarıldı

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin açlıktan bitkin vaziyette ölüme terk edildiğini bildirmesi üzerine harekete geçen Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, sokak köpeğini alarak barınağa getirdi. Açlıktan ve soğuktan baygın vaziyette barınağa getirilen sokak köpeğine barınak veterinerleri tarafından ilk müdahale serum takılarak yapıldı. Köpeğin tedavisinin sağlığına kavuşuncaya kadar sürdürüleceği bildirilirken vatandaşların bu tür olaylar karşısında Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına haber vermeleri istendi.

ZİNCİRE BAĞLI KÖPEK ÖLÜMÜ BEKLİYOR

Öte yandan Belenobası Mahallesi'nde bir tarlada bağlı vaziyetteki aç bırakılan köpek adeta ölümü bekliyor. Bir vatandaşın görerek yanındaki yiyecekleri verdiği ve neredeyse bir deri bir kemik kalan köpek, zinciri çözülmesine rağmen bulunduğu yeri terk etmedi. Köpeği gören vatandaşlar, yetkilileri köpeğin bir an önce alınarak tedavisinin yapılması konusunda göreve çağırdı.(İHA)

