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  4. Kahreden görüntü! Annesinin bedenine yazdığı not herkesi duygulandırdı

Kahreden görüntü! Annesinin bedenine yazdığı not herkesi duygulandırdı

05.04.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 41. gün geride kalırken bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Rus askerlerinin Kiev’i terk etmesine yönelik haberlerin yanında Buça bölgesindeki saldırılarının yankıları sürüyor. Visegrad24 adlı haber sitesi tarafından sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dünya basının gündemine oturdu.

Kahreden görüntü! Annesinin bedenine yazdığı not herkesi duygulandırdı

Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya’da yayın yapan Visegrad24 adlı haber sitesi Buça’da çekilen bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Henüz 2 buçuk yaşında olan Vira Makov isimli bir kız çocuğunun fotoğrafının paylaşıldığı haberde, minik kızın bedenindeki yazılar herkesin dikkatini çekti.

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KİMLİK TESPİTİ İÇİN BU YÖNTEMİ KULLANIYORLAR

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Savaşta ilk ayı geride bırakan Ukraynalı anneler çocuklarının ölü ya da sağ bulabilmek umuduyla bedenlerine onları tanımlayan kimlik bilgilerini yazmayı tercih ediyor. Buça’nın sembol isimlerinden biri haline gelen minik Makov’un bedeninde annesi tarafından tükenmez kalemle yazılan adı, soyadı, doğum tarihi gibi kişisel bilgileri yer alıyor. Ayrıca anne kendi numarasını da olası bir durumda kullanılması üzerine çocuğunun bedenine yazmayı tercih etti.

Çocukların cephelerine koydukları kimlik bilgilerinin düşmesi, kaybolması, yanması ya da yok edilmesi ihtimaline karşı anneler son çare olarak kimlik tespitinde kullanılmak üzere bu yöntemi bulduklarını anlattı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa sürede popüler olmayı başardı ve binlerce yorum yağdı.

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sosyal medya
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