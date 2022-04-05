Kahreden görüntü! Annesinin bedenine yazdığı not herkesi duygulandırdı

Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya’da yayın yapan Visegrad24 adlı haber sitesi Buça’da çekilen bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Henüz 2 buçuk yaşında olan Vira Makov isimli bir kız çocuğunun fotoğrafının paylaşıldığı haberde, minik kızın bedenindeki yazılar herkesin dikkatini çekti.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN BU YÖNTEMİ KULLANIYORLAR

Savaşta ilk ayı geride bırakan Ukraynalı anneler çocuklarının ölü ya da sağ bulabilmek umuduyla bedenlerine onları tanımlayan kimlik bilgilerini yazmayı tercih ediyor. Buça’nın sembol isimlerinden biri haline gelen minik Makov’un bedeninde annesi tarafından tükenmez kalemle yazılan adı, soyadı, doğum tarihi gibi kişisel bilgileri yer alıyor. Ayrıca anne kendi numarasını da olası bir durumda kullanılması üzerine çocuğunun bedenine yazmayı tercih etti.

Çocukların cephelerine koydukları kimlik bilgilerinin düşmesi, kaybolması, yanması ya da yok edilmesi ihtimaline karşı anneler son çare olarak kimlik tespitinde kullanılmak üzere bu yöntemi bulduklarını anlattı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa sürede popüler olmayı başardı ve binlerce yorum yağdı.



