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Korkunç iddia! Ukrayna’daki köy lideri ve ailesi Rus ordusu tarafından katledildi

05.04.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ve Rusya arasındaki barış müzakerelerinin gölgesinde Rus ordusu geri çekilmeye devam ediyor. Rus ordusunu yavaş yavaş terk ettiği Kiev’in batısındaki Motizin köyünde korkunç bir iddia ortaya atıldı. Ukraynalı köy lideri Olga Sukhenko, eşi Igor ve oğlu Alexander’ın Rus güçleri tarafından vahşice katledildiği ve toplu mezarlardan birine gömüldüğü iddia edildi.

Korkunç iddia! Ukrayna’daki köy lideri ve ailesi Rus ordusu tarafından katledildi

Ukrayna’daki Rus ordusunun geri çekildiği bölgelerden ilginç manzaralar gelmeye devam ediyor. Kiev’in yaklaşık 45 kilometre batısında bulunan Motizin köyünün lideri Olga Sukhenko, eşi ve oğlunun cansız bedenleri bölgedeki toplu bir mezarlıkta bulundu. Başından vurulmuş şekilde bulunan aile fertlerine toplu bir mezarlıkta yarı gömülmüş halde rastlandı.

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İŞBİRLİĞİ YAPMAYI REDDETTİLER

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Motizin köyünün sakinleri ailenin 23 Mart tarihinde Rus askerleri tarafından kaçırıldığını iddia etti. Görgü tanıkları ailenin Rus birlikleriyle işbirliği yapmayı reddettiği için öldürüldüğünü öne sürdü. Raporlar, henüz teşhis edilmemiş olmasına rağmen ailenin yanında dördüncü bir ceset bulunduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Ukrayna
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