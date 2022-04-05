Korkunç iddia! Ukrayna’daki köy lideri ve ailesi Rus ordusu tarafından katledildi

Ukrayna’daki Rus ordusunun geri çekildiği bölgelerden ilginç manzaralar gelmeye devam ediyor. Kiev’in yaklaşık 45 kilometre batısında bulunan Motizin köyünün lideri Olga Sukhenko, eşi ve oğlunun cansız bedenleri bölgedeki toplu bir mezarlıkta bulundu. Başından vurulmuş şekilde bulunan aile fertlerine toplu bir mezarlıkta yarı gömülmüş halde rastlandı.

İŞBİRLİĞİ YAPMAYI REDDETTİLER

Motizin köyünün sakinleri ailenin 23 Mart tarihinde Rus askerleri tarafından kaçırıldığını iddia etti. Görgü tanıkları ailenin Rus birlikleriyle işbirliği yapmayı reddettiği için öldürüldüğünü öne sürdü. Raporlar, henüz teşhis edilmemiş olmasına rağmen ailenin yanında dördüncü bir ceset bulunduğunu belirtiyor.



