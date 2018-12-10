Kahreden haber! Hababam Sınıfı oyuncusu hayatını kaybetti

Tayfun Akalın'ın ölüm haberini, Hababam Sınıfı oyuncularından Teoman Ayık sosyal medya hesabından duyurdu.

Akalın'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.

TAYFUN AKALIN KİMDİR?

Hababam Sınıfı serileriyle tanınan isimlerden biri olan Tayfun Akalın, 1 Ocak 1958 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Levent Lisesi ve Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünü tamamladı. Hayatında bir kere nikah masasına oturan Tayfun Akalın'ın bu evlilikten iki çocuğu var. Sinemaya ilk adımını 1975 yapımı Bizim Aile filmiyle attı. Tayfun Akalın, Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı serisiyle tanındı.





