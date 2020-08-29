Kahvaltı için birbirinden lezzetli 4 farklı yumurtalı tarif...

Birbirinden leziz ve pratik yumurtalı kahvaltılık tarifleri yeni favorilerinizden olacak! İşte 4 değişik yumurtalı kahvaltılık tarifi...
YUMURTALI EKMEK
Malzemeler:
Yarım çay kaşığı karabiber
1 somun ekmek
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı kekik
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım çay kaşığı pul biber
Hazırlanışı:
İlk olarak derin bir kasenin içine yumurtaları kırın ve baharatları da ekledikten sonra iyice çırpın.
Ardından somun ekmeği dilimleyin ve bu dilimleri yumurtaları karışıma batırın.
YUMURTA KAPAMA
Malzemeler:
1 çay kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı pul biber
3 yumurta
1 çay kaşığı karabiber
Hazırlanışı:
Öncelikle 3 yumurtayı haşlayıp kabuklarını soyun ve yumurtaları ortadan ikiye kesin.
Ardından 3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin ve ısınan yağda ortadan ikiye kestiğiniz yumurtaları 2 dakika pişirin.
PATATESLİ YUMURTA
Malzemeler:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yeşil biber
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 kırmızı biber
250 gram haşlanmış patates
1 kırmızı soğan
1 çay kaşığı karabiber
50 gram mozzarella peyniri
50 gram sucuk
Hazırlanışı:
İlk olarak patateslerin kabuklarını soyun ve küp küp olacak şekilde doğrayın. Derin bir tencerede doğradığınız patatesleri haşlayın ve süzdükten sonra bir kenara alın.
Ardından 50 gram sucuk, 1 kırmızı soğan, 1 yeşil ve 1 kırmızı biberi küp küp doğrayın.
Tavanızı hafifçe yağladıktan sonra doğradığınız malzemeleri hafifçe soteleyerek pişirin. Daha sonra haşlanmış patatesleri de ekleyip pişirme işlemine 5 dakika daha devam edin.
Tüm malzemeler iyice piştikten sonra bir kaşık yardımıyla 3 çukur açın ve bu çukurlara 3 yumurta kırın.
ÇITIR YUMURTA
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı un
4 yumurta
2 dal taze biberiye
2 litre su
1 su bardağı ekmek kırıntısı
Hazırlanışı:
Öncelikle derin bir tencerenin içine 2 litre su koyup kaynatın. Su kaynadıktan sonra sirke ve tuzu da ekleyip kaşık yardımıyla bir girdap oluşturun. Yumurtayı önce kaseye kırın sonra da bu girdap içine bırakıp pişirin.
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