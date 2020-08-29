Kahvaltı için birbirinden lezzetli 4 farklı yumurtalı tarif...

Hazırlanışı:

İlk olarak patateslerin kabuklarını soyun ve küp küp olacak şekilde doğrayın. Derin bir tencerede doğradığınız patatesleri haşlayın ve süzdükten sonra bir kenara alın.

Ardından 50 gram sucuk, 1 kırmızı soğan, 1 yeşil ve 1 kırmızı biberi küp küp doğrayın.

Tavanızı hafifçe yağladıktan sonra doğradığınız malzemeleri hafifçe soteleyerek pişirin. Daha sonra haşlanmış patatesleri de ekleyip pişirme işlemine 5 dakika daha devam edin.

Tüm malzemeler iyice piştikten sonra bir kaşık yardımıyla 3 çukur açın ve bu çukurlara 3 yumurta kırın.

Son olarak 50 gram rendelenmiş mozzarella peynirini üzerine ilave edin ve yumurtalı patatesi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 5 dakika pişirip sıcak servis edin.