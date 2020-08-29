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Kahvaltı için birbirinden lezzetli 4 farklı yumurtalı tarif...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Kahvaltıların vazgeçilmezlerinden biri olan yumurta, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği besinlerin başında geliyor. Siz de haşlama ve omlet gibi alışılmış tariflerin yanı sıra yumurta ile yapılabilecek alternatif tarif arayanlardansanız bu yazımız tam size göre. Birbirinden leziz 4 değişik yumurtalı kahvaltılık tarifini sizin için hazırladık.

Kahvaltı için birbirinden lezzetli 4 farklı yumurtalı tarif...

Birbirinden leziz ve pratik yumurtalı kahvaltılık tarifleri yeni favorilerinizden olacak! İşte 4 değişik yumurtalı kahvaltılık tarifi...

YUMURTALI EKMEK

Malzemeler:

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 somun ekmek

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı kekik

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • Yarım çay kaşığı pul biber

  • 3 yumurta

Hazırlanışı:

  • İlk olarak derin bir kasenin içine yumurtaları kırın ve baharatları da ekledikten sonra iyice çırpın.

  • Ardından somun ekmeği dilimleyin ve bu dilimleri yumurtaları karışıma batırın.

  • Son olarak derin bir tavaya 1 su bardağı sıvı yağ koyup kızdırın ve ısınan yağda hazırladığınız dilimleri arkalı önlü olacak şekilde kızartın.

YUMURTA KAPAMA

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 3 yumurta

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı:

  • Öncelikle 3 yumurtayı haşlayıp kabuklarını soyun ve yumurtaları ortadan ikiye kesin.

  • Ardından 3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin ve ısınan yağda ortadan ikiye kestiğiniz yumurtaları 2 dakika pişirin.

  • Ocaktan almadan önce baharatları da ekleyip yumurta kapamanızı sıcak sıcak servis edin.

PATATESLİ YUMURTA

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yeşil biber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

  • 1 kırmızı biber

  • 250 gram haşlanmış patates

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 50 gram mozzarella peyniri

  • 50 gram sucuk

  • 3 yumurta

    • Hazırlanışı:

    • İlk olarak patateslerin kabuklarını soyun ve küp küp olacak şekilde doğrayın. Derin bir tencerede doğradığınız patatesleri haşlayın ve süzdükten sonra bir kenara alın.

    • Ardından 50 gram sucuk, 1 kırmızı soğan, 1 yeşil ve 1 kırmızı biberi küp küp doğrayın.

    • Tavanızı hafifçe yağladıktan sonra doğradığınız malzemeleri hafifçe soteleyerek pişirin. Daha sonra haşlanmış patatesleri de ekleyip pişirme işlemine 5 dakika daha devam edin.

    • Tüm malzemeler iyice piştikten sonra bir kaşık yardımıyla 3 çukur açın ve bu çukurlara 3 yumurta kırın.

    • Son olarak 50 gram rendelenmiş mozzarella peynirini üzerine ilave edin ve yumurtalı patatesi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 5 dakika pişirip sıcak servis edin.

    ÇITIR YUMURTA

    Malzemeler:

    • 1 tatlı kaşığı tuz

    • 1 su bardağı un

    • 4 yumurta

    • 2 dal taze biberiye

    • 2 litre su

    • 1 su bardağı ekmek kırıntısı

    • 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

    Hazırlanışı:

    • Öncelikle derin bir tencerenin içine 2 litre su koyup kaynatın. Su kaynadıktan sonra sirke ve tuzu da ekleyip kaşık yardımıyla bir girdap oluşturun. Yumurtayı önce kaseye kırın sonra da bu girdap içine bırakıp pişirin.

    • 3 yumurtayı bu şekilde pişirdikten sonra sırasıyla un, çırpılmış yumurta, biberiye ve ekmek kırıntısına bulayın ve çok az yağda arkalı önlü olacak şekilde kızartın.
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