Kahvaltı saatiniz ölüm riskini artırıyor olabilir! Kahvaltı yaptığınız saate dikkat! Bilim uyardı…

Kahvaltı, güne başlamanın harika bir yolu olsa da, yeni bir araştırma kahvaltıyı yediğiniz saatin erken ölüm riskiyle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Ancak panik yapmayın: Saat 11:59’da kahvaltı yapmak sizi aniden riske atmaz, tıpkı sabah 4’te yemek yemenin sizi ölümsüz kılmayacağı gibi.

UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA İLGİNÇ VERİLER ORTAYA KOYDU

Uluslararası bir araştırma ekibi, İngiltere’nin Newcastle ve Manchester kentlerinde 1983-2017 yılları arasında 3.000 yetişkin üzerinde yaptığı uzun vadeli çalışmada, kahvaltıyı günün geç saatlerinde yemenin yaşlılarda erken ölüm riskini artırabileceğini buldu.

Katılımcılar, 42-94 yaş aralığında kaydolmuş ve sağlık, yaşam tarzı ile beslenme alışkanlıkları hakkında anketler aracılığıyla bilgi sağlamıştı. Araştırma, yaşlandıkça kahvaltı ve akşam yemeği saatlerinin ileriye kaydığını ve bu durumun daha kötü fiziksel ve zihinsel sağlıkla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

GEÇ KAHVALTI RİSKİ ARTIRIYOR

Araştırmacılar, kahvaltının her bir saat gecikmesiyle, çalışma süresince ölüm riskinin %8-11 oranında arttığını tespit etti.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme bilimci Hassasn Dashti, “Araştırmamız, yaşlı yetişkinlerin özellikle kahvaltı zamanlarında yemek yeme alışkanlıklarındaki değişikliklerin, genel sağlık durumlarının kolayca izlenebilen bir göstergesi olabileceğini gösteriyor” dedi.

Ancak bu bağlantı, doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi anlamına gelmiyor. Araştırmacılar, geç yemek yemenin, yaşla birlikte artan sağlık sorunlarından kaynaklanabileceğini; bu sorunların yataktan kalkma zorluğu, iştahsızlık veya kahvaltı hazırlamanın yorucu hale gelmesi gibi faktörlere yol açabileceğini belirtiyor.

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Dashti, “Şimdiye kadar, yemek zamanlamasının yaşamın ilerleyen dönemlerinde nasıl değiştiği ve bu değişimin genel sağlık ve uzun ömürle nasıl ilişkili olduğu konusunda sınırlı bir anlayışa sahiptik” diye ekledi.

Bu çalışma, kahvaltı saatinin sağlık üzerindeki etkisini anlamak için önemli bir adım olsa da, araştırmacılar daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

KAHVALTI SAATİNİZE DİKKAT EDİN!

Kahvaltıyı geç saatlere ertelemek sağlığınızı riske atabilir, ancak bu durum yaşlılıkta ortaya çıkan diğer sağlık sorunlarıyla da bağlantılı olabilir. Erken kahvaltı yapmak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı desteklemek için basit ama etkili bir adım olabilir.