Kahvaltı sofralarının yıldızı: Kaşık dökmesi tarifi

Kaşık dökmesi hem tatlı hem de tuzlularla uyum sağlayan enfes bir lezzet. Sevilerek tüketilen kaşık dökmesi herkesin sevebileceği tatlar arasında yer alıyor. Kahvaltılarınızın yıldızı olacak bu kaşık dökmesi tarifini mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 1,5 - 2 su bardağı un

2 adet yumurta

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

TARİF Derin bir kabın içerisine yumurtaları kırın. Hafifçe çırpın.

Üzerine yoğurt, süzme yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek güzelce karıştırın.

Tüm malzemeler birbiriyle bütünleştiğinde üzerine eleyerek un, kabartma tozunu ilave edin ve çırparak güzelce karıştırın. Bu aşamada içerisinde un topaklarının kalmamasına özen gösterin. Son olarak tuz ve şekerini ilave ederek karıştırın.

İnce, yanmaz ve yapışmaz bir tavanın yüzeyini yağlayın ve güzelce ısıtın. Harçtan dolu bir kaşık alın, tavaya aktarın ve kaşık yardımıyla üzerini düzelterek yuvarlak olmasını sağlayın.

Spatula ile çevirerek hem arkasını hem önünü pişirin. Tüm harç bitene kadar bu işleme devam edin Ardından dilediğiniz şekilde servis edin.

AFİYET OLSUN!

