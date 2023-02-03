YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Kahvaltı Tarifleri
  4. Kahvaltı sofralarının yıldızı: Kaşık dökmesi tarifi

Kahvaltı sofralarının yıldızı: Kaşık dökmesi tarifi

03.02.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıda ne yapsam diye düşünüyorsanız kaşık dökmesi tarifi kendinizi şımartmanız için en uygun tercih! Görünümü pancake gibi olan kaşık dökmesinin lezzeti yiyenleri şaşırtıyor. Kaşık dökmesi nasıl yapılır merak ediyorsanız bu kaşık dökmesi tarifine göz atabilirsiniz.

Kahvaltı sofralarının yıldızı: Kaşık dökmesi tarifi
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 236kal

Kaşık dökmesi hem tatlı hem de tuzlularla uyum sağlayan enfes bir lezzet. Sevilerek tüketilen kaşık dökmesi herkesin sevebileceği tatlar arasında yer alıyor. Kahvaltılarınızın yıldızı olacak bu kaşık dökmesi tarifini mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1,5 - 2 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker

TARİF

  • Derin bir kabın içerisine yumurtaları kırın. Hafifçe çırpın.
  • Üzerine yoğurt, süzme yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek güzelce karıştırın.
  • Tüm malzemeler birbiriyle bütünleştiğinde üzerine eleyerek un, kabartma tozunu ilave edin ve çırparak güzelce karıştırın. Bu aşamada içerisinde un topaklarının kalmamasına özen gösterin. Son olarak tuz ve şekerini ilave ederek karıştırın.
  • İnce, yanmaz ve yapışmaz bir tavanın yüzeyini yağlayın ve güzelce ısıtın. Harçtan dolu bir kaşık alın, tavaya aktarın ve kaşık yardımıyla üzerini düzelterek yuvarlak olmasını sağlayın.
  • Spatula ile çevirerek hem arkasını hem önünü pişirin. Tüm harç bitene kadar bu işleme devam edin Ardından dilediğiniz şekilde servis edin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hem sağlıklı hem de lezzetli: Yulaf lapası tarifiHem sağlıklı hem de lezzetli: Yulaf lapası tarifi
Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibiMis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değmiş gibi
Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazırBalık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır
Anahtar Kelimeler:
kaşık dökmesi tarifi kahvaltı kaşık dökmesi nasıl yapılır tarifi kahvaltıda ne yapsam

En Çok Okunan Haberler

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

Pırlanta kostümüyle her yerden dekolte verdi

Pırlanta kostümüyle her yerden dekolte verdi

Gelinim Mutfakta Adana böreği tarifi! Çıtırtısı iştah kabartıyor

Gelinim Mutfakta Adana böreği tarifi! Çıtırtısı iştah kabartıyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Siverek tava tarifi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Siverek tava tarifi

Tadına doyulmayacak tavuk ciğeri malzemeleri ve tarifi!

Tadına doyulmayacak tavuk ciğeri malzemeleri ve tarifi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz etli düğün çorbası tarifi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz etli düğün çorbası tarifi

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.