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Kahvaltı sofralarınız artık daha doyurucu olacak! İşte 3 farklı patatesli kahvaltılık tarifi...

28.02.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates, doyuruculuğu ve damaklarda bıraktığı mükemmel tadıyla tariflerimizde kullandığımız kurtarıcı malzemelerden biri. Hele ki dumanı üstünde tüten patates kızartmasını hemen herkes sever. Diğer yandan patates ile yapabileceğiniz tarifler bununla sınırlı değil. Gelin, doyuruculuğuyla öne çıkan patatesli kahvaltılık tariflerine birlikte bakalım.

Kahvaltı sofralarınız artık daha doyurucu olacak! İşte 3 farklı patatesli kahvaltılık tarifi...

Peynirle, yumurtayla, kaşar rendesiyle veya kıvırcık salatayla, neyle birlikte kullanırsanız uyum sağlıyor patates. Hem kahvaltıda hem öğle ve akşam yemeklerinde farklı tariflere malzeme olabiliyor. Patates kullanarak nefis kahvaltılık tarifler hazırlamak mümkün. Girdiği her tarifi güzelleştiren yiyecekler arasında olan patatesle birbirinden lezzetli kahvaltılık tarifleri hazırlamak ister misiniz? İşte tüm malzemeleri ve yapılışlarıyla 3 farklı patatesli kahvaltılık tarifi...

PATATESLİ OMLET TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta

  • 3 patates

  • 4 çorba kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Patatesleri rendeleyin.

  • Üzerine tuz ekin ve yumurtaları kırın.

  • Karıştırın.

  • Yanmaz yapışmaz tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.

  • Yağ kızdıktan sonra patatesli karışımı tavaya dökün.

  • Tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte 10 dakika pişirin.

  • Bir tarafı pişen omletin diğer tarafını çevirin ve tavanın kenarlarından 2 kaşık yağ gezdirin.

  • Tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte 8 dakika pişirin.

  • İki tarafı da pişen omletinizi servis tabağına alın.

  • Patatesli omletiniz hazır. Afiyet olsun!

PATATESLİ KAŞIK DÖKMESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 3 patates

  • 2 çorba kaşığı un

  • 2 yumurta

  • Kimyon

  • Pul biber

  • Karabiber

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Patatesleri rendeleyin.

  • İçine yumurtaları kırın.

  • Unu ve kaşar peynirini ilave edin.

  • Baharatları da ekledikten sonra malzemeleri iyice karıştırın.

  • Bir tavaya çok az sıvı yağ ekleyin ve yayın.

  • Tavaya kaşık yardımıyla patatesli karışımdan azar azar dökerek iki tarafını pişirin.

  • Pişen kaşık dökmelerinizi sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!

FIRINDA PATATES TOST TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta

  • 3 patates

  • 2 dilim kaşar peyniri

  • 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Patateslerin kabuklarını soyarak bir kabın içine rendeleyin ve fazla suyunu sıkın.

  • Üzerine yumurtaları kırıp tuz ilave ettikten sonra iyice karıştırın.

  • Karışımı 4'e bölün ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dikdörtgen şeklinde yayın.

  • Önceden alt üst ayarda ısıttığınız 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

  • Sonrasında fırından çıkararak 2 dilimin üzerine kaşar peynirlerini koyun ve diğer dilimleri de üzerine kapatın.

  • Fırında 5 dakika daha tuttuktan sonra sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!


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