Kahvaltı sofralarınız artık daha doyurucu olacak! İşte 3 farklı patatesli kahvaltılık tarifi...

Peynirle, yumurtayla, kaşar rendesiyle veya kıvırcık salatayla, neyle birlikte kullanırsanız uyum sağlıyor patates. Hem kahvaltıda hem öğle ve akşam yemeklerinde farklı tariflere malzeme olabiliyor. Patates kullanarak nefis kahvaltılık tarifler hazırlamak mümkün. Girdiği her tarifi güzelleştiren yiyecekler arasında olan patatesle birbirinden lezzetli kahvaltılık tarifleri hazırlamak ister misiniz? İşte tüm malzemeleri ve yapılışlarıyla 3 farklı patatesli kahvaltılık tarifi...

PATATESLİ OMLET TARİFİ

MALZEMELER

3 adet yumurta

3 patates

4 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Patatesleri rendeleyin.

Üzerine tuz ekin ve yumurtaları kırın.

Karıştırın.

Yanmaz yapışmaz tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.

Yağ kızdıktan sonra patatesli karışımı tavaya dökün.

Tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Bir tarafı pişen omletin diğer tarafını çevirin ve tavanın kenarlarından 2 kaşık yağ gezdirin.

Tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte 8 dakika pişirin.

İki tarafı da pişen omletinizi servis tabağına alın.

Patatesli omletiniz hazır. Afiyet olsun!

PATATESLİ KAŞIK DÖKMESİ TARİFİ

MALZEMELER

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

3 patates

2 çorba kaşığı un

2 yumurta

Kimyon

Pul biber

Karabiber

Tuz

HAZIRLANIŞI

Patatesleri rendeleyin.

İçine yumurtaları kırın.

Unu ve kaşar peynirini ilave edin.

Baharatları da ekledikten sonra malzemeleri iyice karıştırın.

Bir tavaya çok az sıvı yağ ekleyin ve yayın.

Tavaya kaşık yardımıyla patatesli karışımdan azar azar dökerek iki tarafını pişirin.

Pişen kaşık dökmelerinizi sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!

FIRINDA PATATES TOST TARİFİ

MALZEMELER

3 adet yumurta

3 patates

2 dilim kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Patateslerin kabuklarını soyarak bir kabın içine rendeleyin ve fazla suyunu sıkın.

Üzerine yumurtaları kırıp tuz ilave ettikten sonra iyice karıştırın.

Karışımı 4'e bölün ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dikdörtgen şeklinde yayın.

Önceden alt üst ayarda ısıttığınız 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Sonrasında fırından çıkararak 2 dilimin üzerine kaşar peynirlerini koyun ve diğer dilimleri de üzerine kapatın.

Fırında 5 dakika daha tuttuktan sonra sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!



